25 SEP 2025

En una escena de 'Together', en la que aparecían dos hombres casándose, uno de ellos fue sustituido con la cara de una mujer

En China, la homosexualidad está despenalizada desde 1997, pero el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal

'Together' (2025) es una película de terror dirigida por el australiano Michael Shanks y protagonizada por Dave Franco y Alison Brie. La historia se centra en el momento en el que pareja protagonista (que también mantienen una relación en la vida real) se muda al campo y encuentra allí una misteriosa cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber el agua de su interior, ambos comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales, que incluyen grotescos cambios en sus propios cuerpos.

La cinta se estrenó en algunos cines de China el pasado 12 de septiembre, pero hay un detalle de la narración que ha llamado poderosamente la atención. La película original incluye una escena en la que dos hombres contraen matrimonio homosexual. Sin embargo, en la versión que se ha emitido en las salas de cine chinas, esta imagen ha sido alterada, pues la cara de uno de los hombres fue modificada digitalmente y sustituida por la de una mujer para que la boda fuera de una pareja heterosexual, según informa 'The Guardian'.

"El intercambio de rostros mediante IA es inaceptable"

Fueron los propios cinéfilos chinos los que se percataron del cambio cuando comenzaron a circular en las redes sociales capturas de pantalla de la escena. "El intercambio de rostros mediante IA es realmente inaceptable, ya que cambia por completo la visión creativa original", escribió un usuario de las redes sociales. "Lo que ocurre fuera de la película es aún más aterrador que lo que se muestra en ella", añadió otro.

En China, todas las películas, tanto nacionales como extranjeras, deber ser revisadas y aprobadas por el gobierno antes de ser distribuidas. Este control estatal, ejercido por el Partido Comunista Chino, suele dar lugar a cortes en las escenas que las autoridades consideran perjudiciales, obscenas o contrarias a los ideales culturales del país, por lo que los habitantes ven las narraciones incompletas. Sin embargo, la utilización de la Inteligencia Artificial para modificar las escenas en vez de cortarlas es algo completamente nuevo, que ha causado el enfado de los usuarios.

En cuanto la homosexualidad, está despenalizada en China desde 1997 y ya no se considera una enfermedad mental desde 2001. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal y la idea general que se promueve es la de las parejas heterosexuales. Es muy raro ver relaciones entre personas del mismo sexo en las películas o programas de televisión convencionales. De hecho, en 2021, el organismo regulador de la televisión china prohibió la aparición de "hombres afeminados" en la pantalla.