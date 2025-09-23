La actriz e hija del cantante Antonio Flores presenta en el Festival de San Sebastián el documental 'Flores para Antonio'

Alba Flores narra cómo vivió con ochos años la muerte de su padre: "Casi no recuerdo nada de esos días. Busco conocerle"

Alba Flores tenía solo ocho años cuando su padre murió, una muerte que toda España lloró y que ahora, 30 años después, la actriz rememora en un documental homenaje a Antonio Flores. Todo un viaje emocional para ella.

"Estaba un poco enfadada con él cuando murió", confiesa, y dice que no tenía ningún recuerdo de ese día. "Yo no tuve despedida, no fui al funeral". Y esa necesidad de despedirse de su padre nace la película 'Flores para Antonio'.

"Nace de una necesidad muy auténtica, sin ganas de juzgar a nada ni a nadie", explica la actriz a Informativos Telecinco. Los suyos componen este retrato más allá del músico genial. "Fue muy luchador y muy comprometido con su propio arte", explica. Para todos este documental ha sido sanador.

"Cada día de rodaje nos pegábamos una panzada de llorar y de reír también", explica Isaki Lacuesta, director junto a Elena Molina. "Y dejar que esa catarsis explotase y floreciese en película", añade Molina. Una explosión de flores y arte hoy en el festival de San Sebastián.

Un 'collage' sobre Antonio Flores

El punto de partida era un "homenaje" a Antonio Flores que aprovechase los archivos audiovisuales para que "no desapareciese como artista". Entre esos archivos, destacan los collages del cantante e hijo de Lola Flores, que han servido de inspiración a la hora de montar el resultado final. "Yo no quería que hicieran (Isaki y Elena) un documental al uso y les hablé mucho de los collages de mi padre. Mi padre se expresaba así y qué mejor que hacer un collage sobre él", afirma Alba Flores.

En el documental aparecen en varias ocasiones las hermanas de Antonio Flores, Rosario y Lolita, quienes dicen a Alba Flores que pregunten lo que necesite sobre su progenitor. "Los procesos requieren el tiempo que requieren. Yo siento que no lo tenía procesado como para poder llegar al momento de preguntar", explica en alusión a la prematura muerte de Antonio Flores.

"Yo misma me he preguntado por qué hago esta película, pero no ha sido algo premeditado. Yo necesitaba una herramienta para poder ahondar en el tema y es ahora cuando la he tenido", justifica la actriz.

El momento más "catártico" del documental

'Flores para Antonio' ha servido a Alba Flores para sentir "mucho respeto" por la lucha interna y las ganas de salir hacia delante que tuvo su padre. "Siento que era alguien muy valiente y me parece admirable las ganas de salir hacia delante que tenía, de hacer lo que él quería como quería. Y también de su propia lucha con sus fantasmas e intentar sobreponerse a eso", ha detallado.

"La vida le puso pruebas que no eran fáciles una y otra vez, pero él resurgía de sus cenizas hasta que no pudo más. Pero eso es algo que nunca había visto tan claro y siento que, como su final fue tan temprano, parece que eso se pierde un poco. Pero él se recompuso muchas veces", defiende la actriz.

El momento más "catártico" del documental, según ella misma desvela, es cuando lee la autopsia de su padre, que falleció 15 días después de la muerte de Lola Flores, y reconoce que podían caer en el riesgo del "sensacionalismo", aunque no es lo que se busca con dicha escena. "La necesidad de la película nos dirigía hacia allí y tratamos de hacerlo buscando cierta poesía. Mi tía Rosario me decía que tenía que buscar la fórmula para hacerlo artísticamente porque nosotros no somos médicos sino artistas", revela.