El director Denis Villeneuve, responsable del nuevo rumbo de la franquicia, comenzará el proceso de casting en 2026

Helen Mirren es "muy feminista" pero lo tiene claro: "James Bond tiene que ser un hombre"

Compartir







Casi cinco años después de que Daniel Craig se despidiera de la franquicia más longeva de la historia del cine, todavía no hay un relevo para ser el próximo James Bond. Pero al menos ya se conocen los requisitos que exigirá el director Denis Villeneuve, responsable de la nueva dirección creativa de la saga, para ser el próximo agente 007.

Según informa 'Deadline', aludiendo a fuentes internas y cercanas al estudio, el cineasta canadiense comenzará la búsqueda a partir de 2026, pero antes quiere centrarse en terminar todo el proceso de grabación de su actual proyecto, la tercera parte de 'Dune'. Lo que sí que tiene claro ya es lo que busca en el actor que dará vida al personaje creado por Ian Fleming.

Joven y británico

En primer lugar, el próximo Bond será un hombre de origen británico, y estará entre los 20 y 30 años de edad. Además, se priorizará la búsqueda de un intérprete completamente nuevo para el gran público. No tiene por qué ser un completo desconocido en la industria pero quieren un rostro fresco en todos los sentidos.

PUEDE INTERESARTE La historia de por qué Liam Neeson rechazó ser James Bond para poder estar con el amor de su vida

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Estas condiciones ya dejan fuera de la ecuación a muchos nombres ampliamente rumoreados e incluso repetidos en apuestas previas, como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi, descartados directamente por su pasaporte. La edad, por otro lado, deja fuera experimentadas figuras como Tom Hardy (47 años), Idris Elba (53) y Henry Cavill (42). Y el género descarta completamente cualquier opción de que el nuevo 007 sea mujer. Fuera también alternativas contempladas como las Lashana Lynch, Jodie Comer y Lupita Nyong'o.

Lo que sí parece claro es que el próximo agente 007 no tiene por qué ser necesariamente blanco. La titularidad del smoking podría recaer en un actor afrobritánico, asiático o de cualquier otra etnia, rompiendo con la tradición que ha marcado la franquicia durante más de seis décadas.

Un instrumento contundente

La idea de Villeneuve y el guionista Steven Knight es que el nuevo Bond sea "un instrumento contundente", como describía Ian Fleming: joven, letal, efectivo, sin escrúpulos y con una presencia física que no pase desapercibida. “Sea quien sea, tiene que tener pinta de poder matarte con sus propias manos en un momento. Eso tiene que quedar claro desde la primera vez que lo veas”, apunta una fuente anónima recogida por 'Deadline'.

No en vano 'Bond 26' está planteada como un reinicio total de la franquicia y sus responsables planean inspirarse en las primeras novelas del escritor británico para recuperar la esencia del 007 original. En ese sentido, se especula con la posibilidad de que exploren los orígenes del espía más famoso del mundo como comandante de la Marina Real antes de unirse al MI6. En cualquier caso, la incógnita sobre quién será el próximo Bond aún tardará un tiempo en despejarse.