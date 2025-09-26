El Molino del Manto acoge este 27 de septiembre las XII Jornadas SON Estrella de Galicia y los Premios ‘Paco de Lucía - Molino del Manto'

La guitarra española y flamenca llega convertirá este fin de semana a Molino del Manto de Chinchón en su capital. Las XII Jornadas SON Estrella Galicia de la Guitarra Española llegan al municipio madrileño junto a los Premios a la Guitarra Flamenca ‘Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto’.

Una velada en la que se podrá disfrutar del arte de la guitarra con las nuevas generaciones muy presentes. Conciertos, residencia artística y la Gran Final del II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas, en una jornada diseñada para escuchar —y pensar— la guitarra en clave contemporánea.

Habrá ensayos públicos, convivencias y diálogos entre los intérpretes. Entre la programación destacan artistas que destacan desde el flamenco ortodoxo, la música latina, hasta el mestizaje con el jazz y la música popular.

Entre los confirmados figuran David de Arahal, quien aprovechará la ocasión para celebrar el primer aniversario de su segundo álbum Callejón del Arte; el guitarrista y cantante brasileño Karaí Guedes, con su dominio de la llamada “técnica de los tres dedos” y su guitarra de siete cuerdas; el polivalente Tino di Geraldo, figura clave en los cruces entre flamenco, rock y jazz; la bajista y vocalista Pastora Andrades, con su paleta que va del neo-soul al flamenco; y la intervención especial de Blanca Paloma, que aportará su proyecto de folklore imaginario y experimentación vocal e instrumental.

Los Premios a la Guitarra Flamenca “Maestro Paco de Lucía – Molino del Manto” son una iniciativa conjunta de la Fundación Paco de Lucía y el propio Molino del Manto, con el objetivo de promover la guitarra flamenca y la formación de jóvenes intérpretes. En esta edición se celebra la Gran Final del II Concurso de la Guitarra Flamenca para Jóvenes Promesas (18–26 años), con seis finalistas que compiten en dos modalidades: Composición (Premio Guitarras Ramírez) e Interpretación (Premio AIE–Fundación Música Creativa). Además, todos optan al Premio SON Estrella Galicia al Guitarrista más Completo, reconocimiento a la versatilidad y excelencia integral.

La jornada comenzará con la entrega de los premios y la final del concurso. La entrada será con invitación personal; el formato reservado del Molino favorece una escucha cercana y un diálogo directo entre intérpretes y público.