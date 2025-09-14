Lola Índigo ha sorprendido en el Coca Cola Music Experience con el anuncio de su retiro temporal del mundo de la música

"Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo", confesaba la cantante ante el público

MadridLos asistentes al 15º aniversario del Coca Cola Music Experience, en el Iberdrola Music de Madrid, recibieron la noche del sábado 13 de septiembre una noticia que ha dejado al mundo de la música española con la boca abierta.

Encargada de cerrar el festival de música, Lola Índigo ofrecía al público del Iberdrola Music un espectáculo cargado de coreografías, fuerza escénica y conexión con sus seguidores más fieles.

Lola Índigo se retira del mundo de la música

Sin embargo, sus fans y el público del festival de música quedaban completamente atónitos cuando Lola Índigo se dirigía a ellos y les comunicaba una decisión que le había tomado mucho tiempo y es que, según desvelaba ella misma, esta será su última actuación sobre un escenario. Al parecer, Lola Índigo habría tomado la decisión de retirarse del mundo de la música y tomarse un descanso.

Por suerte para sus seguidores y para el mundo de la música, este retiro será solo de manera temporal y es que, como ella misma confesaba, Lola Índigo se encuentra "agotada" tras llevar trabajando siete años consecutivos sin ningún tipo de descanso.

Visiblemente cansada y con el micrófono en mano, Lola Índigo procedía a dar la noticia de su retiro temporal: "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo porque lo necesito y porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un break. Así que... gracias a todos los fans".

Justo después, el público del Coca Cola Music Experience rompía en aplausos para mandarle toda la fuerza y el ánimo a la cantante.

Una oleada de cariño a través de las redes sociales

Al ser retrasmitido por Internet, el momento del anuncio del retiro de Lola Índigo se hacía viral en las redes sociales casi al momento. Sus fieles seguidores han lanzado mensajes y publicaciones de apoyo a la artista y le han deseado que coja fuerzas durante este descanso indeterminado.

Un gesto de apoyo y de cariño que sus fans han querido con la cantante que ha creado grandes éxitos como 'Yo ya no quiero na', 'Mojaita', 'Mujer Bruja' o 'Yo te llevo' y que ha llevado la música española a diferentes lugares del mundo como Argentina, México, Chile o Colombia.

Uno de los mejores festivales de música consagrados en el panorama español

Tras haber despedido el pasado año galardonado como mejor festival o evento en LOS40 Music Awards Santander 2024, el Coca-Cola Music Experience continúa dando forma a una edición muy especial. Con CCME 2025, miles de jóvenes se han sumado a los más de 330.000 asistentes que han colgado el cartel de "no hay entradas" a lo largo de los últimos 14 años, a los que hay que añadir los miles de espectadores que se asoman cada año a CCME a través del canal global del festival en Youtube. Se trata de un streaming accesible para todos los públicos y con contenido exclusivo, que lleva el festival a todos los rincones del planeta.

En lo relativo a la sostenibilidad, CCME se distingue por llevar a cabo una estrategia que reduce su impacto ambiental y mejora la colaboración de todos los clientes, proveedores, asistentes e involucrados. Unos esfuerzos que le han llevado a obtener el certificado externo 'Evento Sostenible' de Eventsost.