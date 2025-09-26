La actriz ha afirmado que estar en San Sebastián es "increíble" y que es un lugar donde las historias de cualquier país pueden enseñar a uno mismo

La actriz Jennifer Lawrence ha recogido este viernes el Premio Donostia que le consagra como la persona más joven en recibirlo a sus 35 años, en una breve ceremonia de entrega en la que su discurso de agradecimiento no ha llegado a los cinco minutos.

"Gracias a todos por pensar en mi, es un honor increíble. Estoy muy feliz de estar aquí, no solo por la comida, que es una razón suficiente para venir, sino porque hay algo realmente especial al estar en un festival como este, donde la gente ama el cine, la narración, el arte y el alma de las películas", ha señalado la actriz que ha recibido el premio de manos del cineasta y presidente del jurado de la 73 edición, J.A. Bayona.

Lawrence ha afirmado que estar en San Sebastián es "increíble" y ha destacado que es un lugar donde las historias de cualquier país pueden enseñar a uno mismo. "Nos unen para una experiencia emocional compartida y, a veces, nos recuerdan que tal vez estamos más conectados de lo que parece", ha señalado.

Compartir galardón con el "legendario" Pedro Almodóvar

Asimismo, ha asegurado que es un "honor" compartir galardón con la "incomparable" Meryl Streep o el "legendario" Pedro Almodóvar. "Me siento increíblemente afortunada y fascinada", ha comentado. A su vez, ha señalado que los otros premiados han formado el cine que le ha inspirado personal y creativamente. "Es algo casi imposible de asimilar. Es un verdadero honor", ha recalcado.

Por su parte, J.A. Bayona ha destacado que se trata de una actriz "sutil, precisa y carismática", de esas que "dirige a la cámara" y que sabe guiar la mirada del espectador "hacia donde ella quiere". "Su técnica es de una versatilidad prodigiosa. Puede ser calmada y tajante, apasionada y sutil. Puede ser lo que quiera, porque cualquier cosa que hace la llena de verdad", ha ensalzado el cineasta español.

Además de su "inmenso" talento, Bayona ha señalado que es un "imán" para el público que la quiere y la admira, por eso "es una de las mejores y mayores estrellas de las últimas décadas". "Aunque haya trabajado con los más grandes directores, todas sus películas son también una película de Jennifer Lawrence", ha agregado.

"Hace unos años, uno de los mejores actores del mundo, Donald Sutherland, también premio Donostia, dijo en una entrevista que tras trabajar con ella, creía que Jennifer Lawrence debería cambiarse el nombre a Jennifer Lawrence Olivier, porque su talento estaba a la altura del genial actor británico. Yo no he tenido la suerte de trabajar con ella, ya me gustaría, pero basta verla en pantalla para entender a qué se refería Donald Sutherland", ha enfatizado. Tras la gala de entrega del Premio Donostia, el público ha permanecido en la sala para ver el último trabajo de Lawrence, 'Die my love'.