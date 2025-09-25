Alba Flores y su alimentación vegetariana "Me siento mucho mejor"

Daniel Brito 25 SEP 2025 - 10:31h.

La actriz cambió por completo su alimentación tras unas navidades con su familia en las que fue consciente del desperdicio de comida que se producía

Vero Gómez o cómo disfrutar de la verdura sin ser vegetariano: "Hay que superar los típicos traumas de infancia"

Alba Flores ha traído de vuelta la figura de su padre, Antonio Flores, a través del documental ‘Flores para Antonio’ en el que ha participado la actriz, pero también miembros de su familia como sus tías Lolita y Rosario Flores, reuniéndose todos en la presentación del documental en el marco de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, aunque su estreno está previsto para el 10 de octubre. Un acto más en el que han demostrado ser una familia unida más allá de las cámaras.

Precisamente durante una reunión familiar, en unas navidades, la hija de Antonio Flores se planteó cambiar por completo su alimentación, ya que tras una Nochebuena en la que vio la cantidad de comida que había sobre la mesa y que terminó en la basura porque no se terminaron le hizo reflexionar. Tanto que solo unos meses después comenzó una alimentación vegetariana que mantiene desde 2018.

Su proceso para dejar de comer carne

“No quiero contribuir con la industria de la carne”, explicó a Vanity Fair la actriz durante una entrevista. Más tarde, la intérprete fue imagen de una campaña de PETA donde profundizó sobre su decisión de dejar de comer productos de origen animal, ya que empezó a pensar sobre las cantidades de comida que se desperdiciaban o si eran necesarias las muertes de los animales que acaban en nuestros platos.

“Me di cuenta de que ese no era el único problema. La industria animal agrícola entera plantea un problema muy serio para el planeta”, contó Alba Flores en la campaña que protagonizó en la que se veía envuelta en flores y productos vegetales.

La actriz también comentó sobre su proceso al dejar de comer carne y productos de origen animal que “ahora la verdad es que me siento mucho mejor comiendo vegetales, legumbres y granos. Creo que tu comida no tiene por qué ser la causa del sufrimiento y la explotación de los animales”.

Montar una cena vegetariana para chuparse los dedos

Llevar una dieta vegetariana como lo hace Alba Flores no es tan complicado, solo hay que saber cómo incluir los vegetales en tu alimentación y qué combinaciones van mejor. Y de eso sabe mucho Seeds Chia, que en este vídeo nos contó como hacer una cena completamente vegetariana con la que sorprender y conquistar el paladar de tus amigos, aunque coman carne.

¿Qué recetas nos enseña a hacer? Desde un hummus de pimiento rojo asado con tomates cherry caramelizados, hasta un carpaccio de remolacha o un flan de queso casero con mermelada de frutos rojos para poner la guinda final a una velada espectacular. ¿Quieres ver cómo se hace? En el vídeo tienes todos los detalles de cada receta.