Jennifer Lawrence, sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

La actriz Jennifer Lawrence se ha declarado "aterrorizada" ante la situación en Gaza, donde a su juicio está ocurriendo un "genocidio", en una rueda de prensa este viernes en la que no ha eludido las preguntas políticas, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es terrible", ha dicho la intérprete de 35 años, preguntada por si le preocupa el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil, que me rompe el corazón", ha añadido, aunque ha expresado su temor a que sus respuestas "se utilicen para añadir más leña al fuego, más retórica".

Libertad de expresión bajo ataque

Por eso, ha pedido que "la gente se centre en los responsables y en cuando pueden votar" y que dejen de obligar a los actores y los artistas "que están intentado expresar la libertad del arte" a soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

En relación con Estados Unidos, ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque" en su país, también en el mundo del cine, donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad".

Ha subrayado que lo que le "entristece es la falta de respeto en el discurso de la política estadounidense en este momento y cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan".

"Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado del mundo, no tardará en llegar hasta tu parte del mundo", ha añadido Lawrence, a quien inicialmente no estaba permitido hacer preguntas sobre temas ajenos al Premio Donostia que recibirá este viernes o a la película que presentaba, su último trabajo, 'Die My Love' ('Mátate amor'), de la directora Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese.

Sin embargo, tras tres intentos consecutivos de la prensa por saber su opinión sobre la situación en Gaza, algo que la moderadora de la rueda de prensa trataba de evitar, la actriz ha decidido responder con claridad sobre este asunto.