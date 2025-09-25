Celia Molina 25 SEP 2025 - 14:02h.

La actriz que interpretó a Hermione Granger en 'Harry Poter' ha hablado del parón que ha hecho en su carrera como actriz

'Mujercitas' fue la última película en la que pudimos ver a Emma Watson brillando en la gran pantalla. La actriz, que siempre será recordada por haber dado vida a Hermione Granger en la exitosa saga de películas de 'Harry Potter', decidió dar un paso atrás en su carrera en la temporada 2018/2019, momento en el que se retiró del cine, al menos, temporalmente. No sin antes habernos dado el gusto de trabajar con Amenábar en la película española 'Regresión', con la que se apartó del todo de su papel de niña mágica.

Con este parón, que dura ya casi 7 años, su intención era deshacerse de la presión a la que están sometidos muchos actores y actrices de Hollywood, sin haber contado con que todo el mundo le haría la misma pregunta desde que se apartó de las cámaras: "¿Cuándo vuelves?", como quien le pregunta a alguien que acaba de tener un hijo cuándo va a tener el siguiente. Aprovechando su paso por el Festival de Cannes, la revista 'Hollywood Authentic' le hizo una entrevista que, ahora, ha visto la luz y en la que, por fin, cuenta por qué tomó tal decisión:

"Promocionar y vender las películas era muy desmoralizador"

"En cierto modo, con Harry Potter, realmente me tocó la lotería y lo que me pasó es muy inusual. Pero un componente más importante que el trabajo en sí es la promoción y la venta de esa obra, de esa pieza de arte. El equilibrio entre ambas cosas puede desequilibrarse bastante. Seré sincera y directa, y diré que no echo de menos vender cosas. Me resultaba bastante desmoralizador. Pero sí echo mucho de menos utilizar mis habilidades y echo mucho de menos el arte", confesó Watson, como parte de su explicación inicial.

"Me di cuenta - continúa - de que hacía muy poco de lo que realmente me gustaba. En cuanto llegas al plató de rodaje, no tienes mucho tiempo para ensayar. Pero en cuanto empiezas a hablar de una escena, o en cuanto me preparaba y pensaba en cómo quería hacer algo, y en cuanto empezaba a rodar la cámara, y podía olvidarme por completo de todo lo demás en el mundo excepto de ese momento, era una forma de meditación muy intensa. Porque no puedes estar en ningún otro sitio. Es muy liberador. Lo echo mucho de menos. Pero no echo de menos la presión. Había olvidado que era mucha presión. Hice una pequeña cosa para una obra de teatro, solo con mis amigos. Y pensé: «¡Joder, qué estrés!». Y ni siquiera era para un público real ni nada por el estilo. Eso no lo echo de menos" ha aclarado.

Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida tocó fondo y me me vine abajo Cordon Press

Aunque sí ha admitido que tiene algo entre manos - sin especificar ni el qué ni para cuándo - Emma tiene muy claro cuáles son sus prioridades en la vida, después de lo mal que lo pasó: "La base de tu vida, es tu hogar, tus amigos y tu familia. Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida tocó fondo. La pieza se vino abajo, que en realidad era yo y mi vida. Así que necesitaba irme y hacer algún trabajo de construcción. Unos buenos cimientos sobre los que construir cualquier otra cosa. Porque si no tienes eso, te invade una especie de manía, una especie de pánico que te lleva a pasar de un proyecto a otro, aterrorizado por el vacío que hay entre ellos", ha añadido la actriz, recalcando que se siente "muy orgullosa" de haber sido capaz de alejarse de todo aquello.

"Porque alejarse de las cosas es mucho más difícil que acercarse a ellas. Dejar las cosas y no saber es mucho más difícil, creo, que tener un objetivo y poder decirle a todo el mundo exactamente lo que estás haciendo. Así que en ese momento me pareció muy valiente. Y, si soy sincera, sobre todo, tenía mucho miedo y estaba bastante asustada. Pero estoy muy contenta de haber hecho lo correcto. A veces, lo difícil es lo correcto, no lo fácil", ha concluido la artista, que está muy satisfecha de haber iniciado la carrera de filosofía en la Universidad (no mágica) de Oxford.