Los del Río, José Mercé y El Sevilla se unen en un corto para ayudar a Alba Ramos, una niña gaditana

Las productoras Labassa Films y Jauja Producciones han lanzado 'Cambio y Corto', un cortometraje cuya recaudación está destinada íntegramente a ayudar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real (Cádiz) que sufrió un accidente a los 14 meses de vida y que desde entonces necesita tratamientos médicos y asistencia tecnológica para poder sobrevivir.

El proyecto cuenta con la dirección de Rafa Márquez y Gerard Bertomeu y reúne a destacadas figuras del panorama cultural y mediático español, como Los del Río, Manuel Martínez, Toni Ródenas, Juan José Padilla, Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez o José Mercé.

El cine, una herramienta de solidaridad

La iniciativa se apoya en la Asociación Albaayuda, impulsada por la familia de la menor, y busca dar visibilidad a su historia, además de recaudar fondos para sufragar terapias y equipos de alto coste. La propia Alba y sus padres han estado presentes en la puesta de largo del corto, concebido como una comedia coral con fines benéficos.

La película, de 28 minutos de duración, presenta un guion firmado por Óscar Raúl Malagón, Eulogio Rego, José María Gálvez, Helen Holmes, Rafa Márquez y Gerard Bertomeu. La producción ha corrido a cargo de Jennifer Barberá y cuenta con una banda sonora original de Nico Barrena.

Más allá de su vertiente artística, 'Cambio y Corto' pretende consolidarse como un proyecto de sensibilización y apoyo directo a la familia de Alba Ramos, convirtiendo al cine en una herramienta de solidaridad capaz de aunar entretenimiento y compromiso social.