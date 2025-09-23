La actriz ha presentado el largometraje en el Festival de Cine de San Sebastián y narra la recuperación del futbolista tras su fractura de peroné

Sara Sálamo e Isco Alarcón se casan y comparten el álbum de fotos de la boda

Compartir







El debut de Sara Sálamo como directora no podía estar más ligado a su vida personal. La actriz tinerfeña ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián 'En silencio', un documental que sigue el largo proceso de recuperación de su marido, Isco Alarcón, tras la grave fractura de peroné que sufrió en 2024.

Lejos de los focos del fútbol y de la ficción televisiva, Sálamo retrata no solo el dolor físico del jugador del Betis, sino también las dudas, los silencios y el apoyo de la familia durante los meses más complicados de su carrera.

El proyecto también recoge momentos de la intimidad familiar junto a sus hijos, los obstáculos del rodaje y la tensión de grabar algo tan personal.

Los detalles del documental

Se trata de una obra que dura unos 85 minutos, producida por Montauk Cinema y Montauk Canarias, con el Betis como coproductor asociado. Después de San Sebastián, el filme se proyectará también en Sevilla, y su estreno en cines está previsto para el 21 de noviembre, de la mano de la distribuidora 39 escalones.

Antes de 'En silencio', Sara ya había probado con cortometrajes como 'La manzana' (2023) y 'Yaya' (2024), por lo que este documental marca su debut en el mundo del largometraje, que no podía ser más íntimo. Sara e Isco contrajeron matrimonio el 1 de junio de 2024 tras más de siete años de relación y dos hijos, Theo y Piero.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tal y como ha asegurado a 'Fotogramas', la "confianza" que mantienen ha hecho que "sus límites hacia mí sean mucho más bruscos y más tensos, ya que lo haría de forma más educada con otra directora u otro director", por lo que se verán momentos impactantes. "Creo que eso es parte de la magia de la película", ha añadido Sálamo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el documental también aparecen sus hijos, y son ellos los que protagonizan uno de los apartados más emotivos del documental, haciendo la siguiente pregunta: "Papá, ¿vas a estar siempre herido?".

La lesión de Isco

El jugador del Real Betis sufrió una grave lesión de peroné izquierdo el 16 de mayo de 2024, justo antes de la Eurocopa, lo que le impidió participar en ese torneo y lo apartó un tiempo de los terrenos de juego. Después fue operado, pero su recuperación física fue más dura de lo esperado.

Y, ahora, ha vuelto a sufrir un nuevo revés en su salud. El pasado mes de agosto, en un amistoso ante el Málaga, Isco sufrió una nueva fractura sin desplazamiento en el mismo peroné, en el tercio medio.

La lesión lo volverá a mantener fuera de los terrenos de juego durante al menos tres meses. El club ha diagnosticado que esta nueva lesión no está relacionada directamente con la anterior, y seguirá un tratamiento conservador.