El actor, fanático confeso de los cuatro de Liverpool, explica en 'Subway Takes' por qué es inútil elegir a un solo miembro de la banda

"¿Quién es tu Beatle favorito?" es una de las preguntas clásicas de la historia del pop. A lo largo de los años se la han hecho a fans y artistas de todo pelaje y condición, e incluso ha motivado acalorados debates entre melómanos. Se supone que decantarse por uno u otro dice mucho sobre uno mismo. No es lo mismo preferir al rebelde John Lennon que al guapo Paul McCartney, el callado George Harrison o el festivo Ringo Starr. Sin embargo, para el actor Ethan Hawke, confeso fanático de los cuatro de Liverpool, se trata de una pregunta trampa. Para él no hay tal cosa como un 'beatle favorito'. De hecho, la respuesta correcta a esa pregunta sería: ninguno de ellos. O todos a la vez.

El protagonista de la trilogía de 'Antes de...' le ha expuesto su teoría a Kareem Rahma en su popular serie de redes sociales 'SubwayTakes'. Si no puede tener un Beatle favorito es porque elegir uno sobre otro significaría ignorar lo más importante: que cada uno de los cuatro aportaba algo único, indispensable, al conjunto que permitió a la banda convertirse en la leyenda que es hoy. Hawke lo explica con una metáfora. Elegir a un Beatle favorito es como escoger "un ventrículo favorito del corazón. No tiene ningún sentido".

Fiesta de Beatles

Por si no queda claro del todo, el actor de 'El club de los poetas muertos' elabora otra parábola. "Imagina que quieres dar una fiesta con los Beatles. ¿Quién de ellos hace que la fiesta se ponga en marcha?", se pregunta. Y se contesta a sí mismo sin un ápice de duda: Ringo Star. "Pero aquí está el problema. Si solo te quedas con Ringo te falta alguien que tenga una conversación con sustancia. Alguien que diga 'Eh, chicos, ¿por qué nacemos? ¿Por qué tenemos que morir? Y ahí es donde entra George", elabora.

"Pero alguien tiene que burlarse de George, alguien que sea tan inteligente como él. Ahí es donde necesitas a Lennon. Y Lennon empieza a acaparar la conversación. Y entonces llega Paul, que es como ''hey tío, ¿por qué no ponemos algo de música? ¿Por qué no dejamos de hablar?", desgrana ante un Rahma al principio escéptico pero poco a poco más convencido de lo que cuenta Hawke.

"Paul McCartney, uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, tuvo que limitarse a hacer coros en 'All You Need Is Love'. Y John Lennon solo tocó la guitarra rítmica e hizo coros en 'Hey Jude'. ¿Qué es eso? Se llama humildad, chicos. Y es por eso que vemos en los Beatles algo más grande que todos ellos. Provenían de un entorno muy pobre y cambiaron el mundo porque creyeron unos en otros y se cuidaron unos a otros. Y ese es el mensaje de los Beatles", finaliza el intérprete.

'The Black Album': he reunido a la banda

No es la primera vez que Hawke reflexiona ante una cámara sobre el legado Beatle. En la película 'Boyhood', de Richard Linklater, se ficcionaba una anécdota real de la vida del actor, que después de divorciarse de Uma Thurman decidió hacerle un regalo especial a su hija Maya cuando cumplió trece años en 2011: un disco triple con 51 canciones que los integrantes de The Beatles publicaron durante sus etapas solistas. El periodo abarcaba desde 1970 hasta la reunión de los tres supervivientes en 1995 con las cintas de John Lennon en el proyecto 'Anthology'. A esa recopilación la llamó 'The Black Album', como guiño al 'White Album'.

En la película, cuando el personaje de Hawke le regalaba el disco a su hijo de 15 años recién cumplidos le decía algo muy parecido a lo que ha contado en 'Subway Takes': "The Black Album' es lo mejor del trabajo en solitario de John, Paul, George y Ringo, después de los Beatles. He vuelto a reunir a la banda para ti. Cuando mezclas su trabajo, cuando los pones uno al lado del otro y los dejas fluir, se elevan mutuamente, y empiezas a escucharlo: THE BEATLES". El hijo, algo receloso, le contesta: "No sé, siempre he creído que Paul era el mejor". A lo que el padre replica: "No importa. Ese no es el punto. No hay un Beatle favorito. La cuestión está en el equilibrio. Eso es lo que les convirtió en la banda de rock'n'roll más grande".