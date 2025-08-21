Un carrusel de imágenes con los números 1, 2, 3 y 4 sugiere el regreso del proyecto 'Anthology' con motivo de su 30 aniversario

McCartney abre el arca de los recuerdos y encuentra más de 250 fotos inéditas de The Beatles

Paul McCartney ha provocado un seísmo en el universo Beatle tras compartir un misterioso anuncio en sus redes sociales que ha desatado las especulaciones. El post está compuesto por un carrusel de imágenes, cada una de las cuales contenía los números aislados 1, 2, 3 y 4, sin más texto ni pies de fotos. Suficiente para que los más avezados tengan claro que se trata de un guiño al regreso del faraónico proyecto 'Anthology' de los cuatro de Liverpool.

Un proyecto faraónico

Publicado por primera vez entre 1995 y 1996, 'The Beatles Anthology' estaba integrado por tres álbumes dobles que contenían tomas alternativas, descartes, grabaciones en vivo raras y dos canciones nuevas construidas a partir de demos caseras de John Lennon, 'Free as a Bird' y 'Real Love'. El plan se expandía con una serie documental de ocho episodios con abundante material inédito y un libro oficial con fotos nunca vistas.

Aquel proyecto multimedia que introdujo el mito Beatle a nuevas generaciones podría tener ahora una continuación con motivo de su 30 aniversario. Y el gran señuelo de esta nueva edición, siempre según las teorías que están arrojando los fans de los 'fab four' en las redes sociales, sería un cuarto disco plagado de 'nuevo' viejo material.

El cofre del tesoro

Ese hipotético nuevo lote de inéditos podría contener el tema más deseado por los fanáticos de los Beatles, el legendario 'Carnival of Light'. Se trata de una pieza experimental de 14 minutos compuesta principalmente por McCartney y grabada en enero de 1967 durante las sesiones de 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'. Macca quiso que esta pieza, ideada para una performance artística, formara parte del 'Anthology' original, pero George Harrison y Ringo Starr se negaron.

También podría ser la ocasión de dar cabida a otros títulos que han permanecido archivados durante décadas y que solo han escuchado unos pocos afortunados o que han circulado en bootlegs de escasa calidad, como 'Etcetera', grabada por Paul McCartney en las sesiones del 'White Album', 'Bad to Me' o 'World Without Love'.

Por supuesto, este 'Anthology' remozado podría acoger 'Now and Then', la última canción de The Beatles, publicada oficialmente en 2023. El tema fue considerado para su inclusión en el proyecto original de 'Anthology' a partir de una maqueta de John Lennon, pero la tecnología de la época hizo irrecuperable su voz. No fue hasta hace un par de años que McCartney y Starr, con la ayuda del cineasta Peter Jackson y de la incipiente IA, pudieron extraerla correctamente y completar el tema.

Algunos incluso especulan con que las herramientas tecnológicas empleadas en este tema podrían usarse para limpiar también la voz de John en 'Free as a Bird' y 'Real Love'. Sea como fuere, habrá que esperar para saber si efectivamente la 'beatlemania' está de vuelta con más y nuevos placeres para los melómanos.