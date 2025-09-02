Ethan Hawke habla sobre su polémico divorcio con la actriz Uma Thurman tras 20 años separados y lo califica como "humillante"

Gérard Depardieu se sentará de nuevo en el banquillo, acusado por Charlotte Arnould de violación

Compartir







El actor Ethan Hawke ha hablado como nunca sobre su divorcio con Uma Thurman y reflexionando sobre la polémica que se generó en torno a su separación en 2004, a la que describe como “humillante”.

Ambos actores estadounidenses, se conocieron en el rodaje de la película ‘Gattaca’ en 1996. Dos años después se casaron y tuvieron dos hijos; Maya, de 27 años y Levon, de 23. En 2004 se separaron. Un divorcio que dio mucho de que hablar y del que surgieron rumores como la supuesta infidelidad de Hawke con la que fue la niñera de sus dos hijos, Ryan Shawhughes.

A pesar de haber negado esta supuesta infidelidad, comenzaron a salir al poco del controvertido divorcio. Y no solo eso, sino que se casaron en 2008 y tuvieron dos hijas juntos. Ahora, ha vuelto a reabrir esta polémica en una entrevista con ‘GQ Hype’: “Es casi humillante incluso cuando dicen cosas positivas”.

Las declaraciones sobre su divorcio: "Es algo peligroso"

También fue preguntando sobre el modo en el que se conocieron, en pleno rodaje, de la misma manera en la que se han conocido otras parejas. El enamoramiento en el mundo del cine es algo que se ha visto en muchas ocasiones y sobre este aspecto, el actor de 54 años fue muy claro: "Es algo peligroso... No tiene ninguna conexión con la vida cotidiana de la vida real. Ese es el peligro”.

Por otro lado, Uma Thurman, la madre de sus dos primeros hijos, no se ha pronunciado al respecto ni ha comentado nada nuevo sobre este divorcio después de tantos años. De hecho, algunas declaraciones que ha realizado al respecto sobre Hawke a lo largo de estos años son de respeto hacia él y hacia sus hijos: “No puedo participar en nada crítico sobre el padre de mis hijos”.