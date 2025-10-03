Brian May recuerda cómo Queen hizo ‘Bohemian Rhapsody’ hace 50 años: “Aún hoy es difícil de tocar”

Redacción Uppers 03 OCT 2025 - 12:31h.

Hace 50 años se escuchó por primera vez una de las grandes obras maestras de la historia del rock, 'Bohemian Rhapsody', la joya de la corona de Queen. Sus casi seis minutos de rock y ópera bufa plagados de distintas tonalidades, cambios de velocidad y variaciones de voces supusieron la cumbre creativa de su autor, Freddie Mercury. Ahora el guitarrista Brian May ha rememorado en una entrevista en 'Rolling Stone' que ser testigo de cómo el prodigioso cantante trabajó en su composición fue algo tan inspirador como mágico.

La canción, que se estrenó en la radio británica en octubre de 1975 y se publicó como single principal de 'A Night at the Opera' a finales de ese mes, se ha convertido en la canción más escuchada del siglo XX, con más de 2.800 millones de reproducciones solo en Spotify. "Increíble. 'Rhapsody' no envejece, ¿verdad? Y supongo que esa es la magia para nosotros. Tenemos suerte de no envejecer", reflexiona May en la entrevista.

Aunque construir aquella catedral de sonidos y melodías les llevó una eternidad en el estudio. Podían pasarse semanas cubriendo una sola pista con sobregrabaciones. “La idea para todos los instrumentos de 'Rhapsody' fue surgiendo mientras escuchaba a Freddie desarrollar la canción. Tenía unos procesos mentales increíblemente laterales. Siempre me resultaba más fácil tocar en sus canciones que en las mías, porque había muchos estímulos”, explica el guitarrista.

La inspiración de The Beatles

May también recuerda que la inspiración principal para la sección coral, en la que se superponían sus voces en múltiples capas, la tuvieron al escuchar por primera vez 'Because', de The Beatles. "Quedamos fascinados. Sentí escalofríos en la espalda. Pensamos: 'Dios mío, esa debe ser la pieza de armonía pura más atrevida que jamás hayamos escuchado'". Ellos llevaron la técnica mucho más lejos en 'Rhapsody'.

Pese a haber pasado medio siglo desde su publicación, May reconoce que la canción sigue siendo todo un desafío de tocar en directo. El guitarrista reconoce que si no mantiene la concentración en todo momento el tema se puede echar a perder muy rápidamente: “'Bohemian Rhapsody' nunca es fácil de tocar, incluso después de todos estos años. Todavía tengo que mantener la cabeza fría o -si me distraigo- voy a descarrilar”.

Un enigma sin descifrar

Mercury, que murió por sus complicaciones por el SIDA en 1991,se llevó el significado de 'Bohemian Rhapsody' a la tumba. “La gente todavía me pregunta de qué trata”, dijo el batería Roger Taylor recientemente, “y digo que no lo sé”. Tampoco compartía la interpretación de que era una confesión íntima de Mercury sobre su sexualidad. Cualquier revelación, sugería, perjudicaría "el mito y arruinaría una especie de mística que la gente ha construido”.

"Está creando algo hermoso en su mente", apunta May, refiriéndose a su amigo desaparecido en presente, como acostumbra a hacer con frecuencia. "Y está usando todo lo que tiene en la cabeza. Está usando su dolor, su frustración, su confusión. No es muy literal. No es muy consciente (...) Freddie no siente la necesidad de explicarse ni de ser directo. A veces le encanta cómo suena su voz al hacer esas sílabas. Todo está mezclado en una especie de alegría creativa. Así es como veo a Freddie".