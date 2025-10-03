El cuento de una 'renovada' Cenicienta se estrena este viernes en el Teatro Coliseum de Madrid: precios, horarios y entrada

Uno de los grandes clásicos de Disney traspasa la gran pantalla con una nueva apuesta que se estrena este viernes en el Teatro Coliseum de Madrid. La obra de teatro muestra a la princesa un poco diferente a cómo la conocíamos hasta ahora. Cenicienta se ha convertido en una mujer nueva, renovada, independiente y con ideas propias.

Alejada de las opiniones y decisiones de su 'príncipe azul', esta obra de teatro ha querido resaltar el lado más empoderado de una de las princesas Disney más antiguas. El cuento clásico lo sabemos de memoria: una joven que queda al servicio de su madrastra y sus hijas, quienes tienen a Cenicienta como una verdadera criada. Hasta que un día, un 'hada' hace sus sueños realidad concediéndole un precioso vestido y unos zapatos de cristal. Perdió uno de esos zapatos cuando regresó a casa y el príncipe supo su identidad al recuperar el tacón. Y así termina la historia, con el príncipe rescatando a la princesa.

Sin embargo, la obra que se estrena en pleno Gran Vía no se parece mucho a este clásico cuento. Ahora es ella quien, a través de sus propias decisiones, consigue liberarse. "Este cuento tiene de diferencia que está ambientado en los años 50 y que trae al público el valor de la historia". "Es una Cenicienta muy actualizada, es una mujer de la actualidad", explican algunos de los actores que trabajan en la obra.

Una banda sonora formada por 20 músicos

Para dar la talla en esta actuación, la preparación ha tenido que ser perfecta. Un jurado experto decidió a través de un casting quién interpretaría a cada personaje. Una vez elegidos a los actores tocaba caracterizarles con los vestidos de la época. La parte más dura venía después. Horas y horas de ensayo. Las partituras, la melodía, los bailes... todo tenía que estar perfecto para este estreno que pretende hacer brillar la capital.

Después de dos años de preparación, ensayo y prueba y error, la obra por fin pisa el escenario madrileño. "Tenemos una escenografía espectacular, una casa gigante que entra en el escenario, que puede incluso girar..". Lo más impresionante de esta obra no solo son los actores, el cuento, los vestidos o el escenario, sino que la banda sonora que ambienta el espectáculo está formado por 20 músicos. "Vamos a estar todas las noches, ocho veces por semana aquí en este teatro".