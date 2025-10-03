Redacción Uppers 03 OCT 2025 - 13:17h.

El legendario intérprete británico ofrecerá un único recital en el Roig Arena de Valencia el próximo 30 de junio

El rockero de 80 años que se mantiene en forma gracias a una rutina especial

Sir Rod Stewart volverá a España en 2026 para dar un único concierto. Será en el Roig Arena de Valencia el próximo 30 de junio, según han anunciado los responsables del recinto. No es que el legendario intérprete se haya prodigado poco por estos lares en los últimos años -se le ha podido ver en Madrid, Murcia, Marbella, Chiclana de la Frontera o A Coruña-, pero nunca se debería desaprovechar la ocasión de presenciar a una de las voces más emblemáticas de la música en directo, sobre todo cuando su energía sobre el escenario sigue intacta a sus 80 años.

Las entradas para el show saldrán a la venta el viernes 10 de octubre a las 12:00 en la web www.roigarena.com y las de LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque habrá una preventa de Live Nation el 8 de octubre, también a las 12:00.Y a un precio a partir de 70 euros (más gastos), unas cifras nada descabelladas teniendo en cuenta lo que viene costando asistir a los conciertos de las grandes estrellas internacionales.

Un repertorio imbatible

Y pocas estrellas con más brillo que el cantante de 'Maggie May', 'Baby Jane', 'Young Turks' o 'Da Ya Think I'm Sexy', grandes éxitos que probablemente volverán a desfilar en el Roig Arena. El repertorio de Stewart combina clásicos inmortales del rock y el pop con baladas que han marcado a generaciones, interpretados con una autenticidad y cercanía que pocos artistas logran mantener tras tantos años de carrera.

La nota de prensa destaca los más de 250 millones de discos y singles vendidos a lo largo de su trayectoria. Y la huella que ha dejado en el rock, el folk, el soul, el R&B y el 'Great American Songbook' gracias a su versatilidad vocal, su estilo y su forma de componer.

El legendario intérprete británico amagó hace un año con dejar a un lado las giras internacionales, para después asegurar que jamás se retiraría. "Me pusieron en la tierra para ser un cantante y seguiré haciéndolo durante tanto tiempo como Dios me lo permita”, aclaraba entonces. “Tengo 79 años, una cabellera completa y puedo correr 100 metros en 18 segundos”, agregaba para dejar claro que gozaba de una salud de hierro.

El secreto de su vigor físico

De hecho, en una entrevista en AARP The Magazine, contaba que el secreto de su vitalidad radica en un régimen de ejercicios que ha ido adaptando con el tiempo para mantener su resistencia física y vocal, siempre con el asesoramiento del entrenador personal que le acompaña desde hace 35 años.

Además de correr los 100 metros en 18 segundos en su propia pista privada, la natación también juega un papel fundamental en su entrenamiento. Practica buceando en su piscina mientras carga un ladrillo de un extremo al otro. Este tipo de ejercicio mejora su capacidad pulmonar y control respiratorio, aspectos esenciales para un cantante que debe cuidar su voz y resistencia durante los conciertos.