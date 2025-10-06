Redacción Uppers 06 OCT 2025 - 20:02h.

El excantante de The Smiths aparece en una mención en una escena de la nueva película 'Caza de brujas'

Jude Law y su pelo, historia de una complicada relación: "Lo defenderé hasta el final"

Compartir







La actriz Julia Roberts ha admitido que todavía le gusta escuchar a The Smiths a pesar de las polémicas en torno a su cantante, Morrissey. El vocalista es mencionado en la nueva película de Roberts, ‘Caza de brujas’, en una escena en la que el personaje expresa su sospecha por el hecho de que la banda británica se reproduzca a pesar de sus controvertidas opiniones polémicas.

“Si hacemos eso, nos privamos de una compresión plena. Si no sabes de qué te están protegiendo, ¿cómo puedes saber más, actuar mejor y crear mejor?”, preguntó Roberts sobre la idea de censurar el arte porque su creador podría ser considerado problemático.

PUEDE INTERESARTE Courteney Cox destapa su lado 'grunge': así se luce tocando la batería a ritmo de Nirvana

“Hay cosas grandes, horriblemente feas. Y todos estamos de acuerdo en que sí, eso estuvo mal. No lo volvamos a hacer”, declaró la actriz a'The Sunday Times'. "Me encantan los Smiths. Si lo hacemos, nos privamos de una comprensi�ón plena. Si no sabes de qué te están protegiendo, ¿cómo puedes saber más, hacer mejor, crear mejor?”, añadió.

Ya en 2016, Morrissey fue noticia por su aparente cercanía a la extrema derecha, cuando elogió el resultado del Brexit como “magnífico” y llamó a Nigel Farage un “educador liberal”. Dos años más tarde, Morrisey aseguró que "desprecia" el racismo y el fascismo en una carta abierta que apoyaba al partido de extrema derecha For Britain.

'Caza de brujas' se estrena en Estados Unidos el 10 de octubre y se proyectará en el Reino Unido en varias proyecciones del BFI Film Festival a partir del 11 de octubre.