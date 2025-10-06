La familia ha confesado que ha sido una muerte inesperada y que la noticia ha sido un shock

Entre sus obras más destacadas se encuentra ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’

Jilly Cooper, la escritora británica conocida por sus novelas con un toque romántico y satírico, ha muerto a los 88 años tras una caída en su casa de Gloucestershire, al sur de Inglaterra. La familia ha dado la noticia a través de un comunicado: “Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un ‘shock’ total”.

Cooper era una de las voces más reconocidas de la literatura popular británica desde los años 80. Su exitosa serie ‘Rutshire Chronicles’ o sus obras ‘Riders’, ‘Rivals’ y ‘Polo’ son algunos de sus trabajos que dieron la vuelta al mundo. Su agente, Felicity Blunt, ha asegurado – a través de la ‘BBC’- que la escritora “será recordada por ‘Rutshire Chronicles’, que arrasó en las listas de éxitos, y por su apuesto y desastroso héroe Rupert Campbell-Black”. Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño y sorpresa por la triste noticia.

‘Rivals’, la novela con la que saboreó el éxito en las pantallas

La escritora Jilly Cooper participó como productora ejecutiva de la novela ‘Rivals’, una obra que Disney+ adaptó en 2024 a una serie dramática de ocho episodios. Esto le permitió conseguir una adaptación fiel a la obra con un toque más modernizado en los aspectos visuales y narrativos. Y el proyecto fue todo un éxito.

Su agente ha confesado que uno “no esperaría que los romances catalogados como éxitos de ventas hubieran resistido con tanto énfasis el paso del tiempo”. “Jilly escribió con agudeza y perspicacia sobre todos los temas: clase, sexo, matrimonio, rivalidad, dolor y fertilidad”, ha añadido.

Cooper retrataba el mundo de las clases altas británicas en sus obras

Cooper nació Essex en 1937. Empezó su carrera como periodista antes de debutar como escritora con ‘How to Stay Married’ (1969). En el ámbito sentimental, Cooper estuvo cinco décadas con el editor Leo Cooper hasta que falleció en 2013 tras cinco décadas de matrimonio.

La escritora retrató el mundo de las clases altas británicas a través de una narrativa ingeniosa y sensual mezclada con una sátira social. Recibió los títulos de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2004 y Comandante del Imperio (CBE) en 2018. Fue galardonada con doctorados honoríficos en las universidades de Gloucestershire y Anglia Ruskin. Y recibió también premios a su trayectoria como el ‘Lifetime Achievement’ de los Comedy Women in Print Awards en 2019.