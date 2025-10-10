Celia Molina 10 OCT 2025 - 11:42h.

El grupo ha anunciado en su cuenta de Instagram que actuará en Toledo el próximo 11 de octubre, en el marco de su nueva gira

Amaral aplaza el concierto de La Palma y otras dos citas musicales por la infección respiratoria de la cantante

Compartir







El pasado 20 de septiembre, el grupo Amaral dio un apoteósico concierto en el 'Tarraco Arena' de Tarragona, perteneciente a su gira 'Dolce Vita'. Amaral pudo subirse al escenario a pesar de haber faltado días antes a la entrega del premio HENNEO 2025 por su trabajo 'El universo sobre mí' que, finalmente, fue recogido en solitario por su compañero, Juan Aguirre. Eva se tuvo que quedar en cama, aquejada de una "fuerte bronquitis" que estaba tratando con "antibióticos y reposo".

Aunque la cantante pudo completar el concierto, en una de las repeticiones que le pidió el público al final de la noche, sufrió una "crisis respiratoria" por la que tuvo que ser atendida por los médicos, tal y como informó Juan en sus redes sociales: "Un millón de gracias por llenar el Tarraco Arena y por recibirnos de una forma tan brutal. Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona", dijo, en referencia a la oleada de incendios que han sufrido tantas regiones de España al final del verano.

PUEDE INTERESARTE Amaral canta en gallego por primera vez en el nuevo disco de Eladio y los Seres Queridos

"Toledo, ahí vamos"

De hecho, la propia Eva Amaral, que nunca ha hablado explícitamente del lugar en el que se encuentra ubicada su vivienda, mostró en su cuenta de Instagram un vídeo de esa columna de humo que estaba afectando a su localidad y también a sus pulmones: "Aquí el aire es irrespirable. No tengo palabras. Tristeza, impotencia, miedo. Mucho miedo de ser alcanzados por el fuego impredecible", decía, apreciándose la magnitud del incendio.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Amaral al recibir una sorpresa en su show del Concert Music Festival de Chiclana: el momento

En su comunicado, Juan aclaraba que Eva tenía que recuperarse y que necesitaba "tiempo" para sentirse mejor: "El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí. Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente. De nuevo un millón de gracias", versaba su tuit.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Parece que ese tiempo de convalecencia ha terminado porque el grupo ha anunciado en su cuenta oficial que actuará en Toledo este próximo 11 de octubre. "Toledo, ahí vamos", han dicho en una publicación que acompañan de una foto artística en la que la cantante presume de tatuaje en la espalda. En los comentarios del post, todos sus fans se alegran de que esta cita signifique que "Eva ya se encuentra mejor" y que se ha recuperado de la bronquitis que tanto se le complicó.