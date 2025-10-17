Muere Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de Kiss, a los 74 años

Redacción Uppers 17 OCT 2025 - 10:17h.

El músico ha fallecido en su casa de Morristown (Nueva Jersey) semanas después de sufrir una caída accidental

Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de Kiss, ha fallecido a los 74 años en su casa de Morristown (Nueva Jersey) semanas después de sufrir una caída accidental. "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo", ha informado la familia en un comunicado.

Según informaciones previas del portal TZM, el rockero estaba en estado crítico debido a una hemorragia cerebral causada por una caída que sufrió en su estudio de grabación y que le obligó a cancelar los conciertos previstos para 2025. “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”, añadía el comunicado familiar.

'Spaceman', pieza fundamental en el sonido de Kiss

Aunque en el imaginario colectivo pesa más la imagen de Gene Simmons como The Demon y Paul Stanley como Starchild, Frehley, también conocido como Spaceman o Space Ace por las estrellas plateadas que se pintaba en los ojos, fue fundamental en el sonido pirotécnico de la banda que revolucionó el rock de los 70 con su teatralidad circense, sus maquillajes de cómic y sus pegajosos estribillos.

Nacido en el Bronx, Nueva York, Frehley se debatía entre el deporte y la música hasta que varios golpes recibidos practicando fútbol americano le decantaron por la guitarra. Ver en directo a The Who y Cream a los 16 años le confirmó que había elegido el camino correcto. Deambuló por varias bandas sin éxito hasta que se topó con un anuncio en el 'Village Voice': “Se busca guitarrista líder con destreza y estilo. Álbum pronto. No perder el tiempo”. Sin dinero ni para pagarse un taxi, fue su propia madre quien lo llevó al ensayo de Queens donde conocería a sus futuros compinches de sexo, drogas y rock'n'roll.

Fue Frehley quien diseñó el logo de la banda (las dos “S” estilizadas) y fue quien propuso que cada miembro adoptara un maquillaje y una identidad escénica, construyendo así la imagen de una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos. Además, ayudó a escribir algunos de sus temas más popularescomo 'Rock and Roll All Nite', 'I Was Made for Lovin' You' o 'Detroit Rock City', pero el abuso de sustancias recreativas terminó afectando a su relación con la banda.

Idas y venidas

"Había tantas veces que llegaba al estudio con resaca, o a veces ni aparecía. Me metí en problemas”, admitió en cierta ocasión. En 1982, frustrado por tensiones internas y problemas de adicción, abandonó el grupo y renunciaba a un contrato de 15 millones de dólares: “Creía que si me quedaba en ese grupo, acabaría suicidándome".

En solitario grabó un puñado de discos que se quedaron lejos del éxito comercial de Kiss pero que le permitieron mantener una sólida base de seguidores leales. En 1996 regresó con sus viejos compañeros en nostálgicas giras de reunión, pero en 2002 volvía a dejar la agrupación y era reemplazado por Tommy Thatet. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.

"Estamos devastados por la muerte de Ace Frehley", han reaccionado Simmons y Stanley en un comunicado conjunto. "Fue un esencial e irremplazable soldado del rock durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia. Es y siempre será parte del legado de KISS".