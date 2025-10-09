A sus 76 años, la leyenda de Kiss perdió momentáneamente el conocimiento mientras conducía su vehículo en Malibú, California

Gene Simmons (Kiss) insiste en que el rock está muerto: "Los jóvenes creen que Mick Jagger es un asesino en serie"

El legendario bajista y cofundador de Kiss, Gene Simmons, ha sido hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico en Malibú, California.

El suceso ocurrió este pasado martes 7 de octubre en la reconocida Pacific Coast Highway, una de las carreteras más transitadas del sur del estado. Según informan los medios estadounidenses, el músico de 76 años perdió momentáneamente el conocimiento mientras conducía su SUV, un Lincoln Navigator, lo que provocó que el vehículo se desviara y chocara contra un coche estacionado a un lado de la vía.

Los bomberos y paramédicos del condado de Los Ángeles acudieron al lugar del accidente y Simmons fue atendido en el sitio y trasladado posteriormente a un hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.

Su estado de salud

Las autoridades han confirmado que no ha habido víctimas adicionales ni daños mayores en la zona, y que el choque no derivó en ningún incendio ni colisión múltiple.

Fuentes cercanas a la leyenda de Kiss han asegurado que Simmons fue dado de alta pocas horas después y que ya se encuentra recuperándose en su casa de Beverly Hills.

Su esposa, la actriz y modelo Shannon Tweed, ha explicado a 'NBC4 Los Ángeles' que el artista cambiado hace escasos días su medicación, lo que podría haber contribuido a su pérdida de conciencia. Tweed ha indicado que los médicos le han recomendado descansar, mantenerse bien hidratado y evitar conducir durante los próximos días.

"Gene está bien y ya volvió al trabajo", ha confesado el representante de la estrella a la revista 'People'.

La situación actual de Simmons

El accidente se produce en un momento de relativa calma profesional para Gene Simmons, después de años de intensa carrera con Kiss.

En diciembre de 2023, la banda concluyó oficialmente su gira de despedida, 'End of the Road Tour', tras más de cuatro años recorriendo el mundo y marcando el final de una era para uno de los grupos más influyentes de la historia del rock.

Desde entonces, Simmons ha mantenido una vida más tranquila, dedicándose a su familia, a sus negocios personales y a su banda en solitario, 'The Gene Simmons Band'.

A pesar de haber anunciado su retiro de las giras mundiales con Kiss, el músico sigue vinculado a la industria. De hecho, se espera que participe en el evento 'KISS Army Storms Vegas', que se celebrará del 14 al 16 de noviembre de este año en Las Vegas.

El encuentro, organizado como una gran celebración del 50º aniversario del club de fans de la banda, incluirá sesiones de preguntas y respuestas, actuaciones especiales sin maquillaje, exposiciones y la presencia de rostros conocidos.

Hasta el momento, los organizadores no han indicado cambios en el programa tras el accidente, y todo apunta a que Simmons podrá asistir sin problemas.

Además, el artista tenía programada una pequeña gira con su banda en solitario para este año, pero la mayoría de los conciertos previstos para abril y mayo fueron pospuestos hasta principios de 2026. Los responsables del tour aclararon que dicha decisión se tomó por cuestiones logísticas y no relacionadas con la salud del músico.

También ha coincidido con un periodo en el que varios miembros o exmiembros de Kiss han estado en el centro de la atención mediática. El guitarrista Ace Frehley, por ejemplo, también anunció a principios de esta semana que cancelaba el resto de los conciertos de su gira previstos para este 2025 por problemas médicos.

A pesar del susto, todo indica que Gene Simmons se encuentra fuera de peligro y con buena disposición para retomar sus compromisos públicos.