Algo tiene New Jersey que parece fabricar rockeros con alma y corazón. De sus calles salieron Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi, dos nombres que aunque pertenecen a generaciones distintas laten al mismo ritmo. Durante años sus carreras transcurrieron en paralelo, como dos autopistas que comparten ciertos paisajes pero no llegan a cruzarse. Ahora, en la madurez, esos caminos por fin se han encontrado, y la mejor prueba está en 'Hollow Man', el dueto incluido en el último álbum del cantante de 'Livin' On a Prayer'.

Ese disco en realidad no es sino una regrabación de 'Forever', el trabajo con el que volvió el año pasado tras su operación de las cuerdas vocales. "Lo saqué con la esperanza de haberme recuperado, pero no estaba a la altura de lo que suelo estar", reconoce Bon Jovi, por lo que ha decidido darle una segunda oportunidad a todo aquel material en una 'Legendary Edition' rodeado de amigos y colegas de profesión como Robbie Williams, Avril Lavigne, Jason Isbell, Ryan Tedder o Joe Elliott de Def Leppard.

Saludos desde Asbury Park

El lanzamiento le ha permitido reflexionar en una nueva entrevista con The Rich Eisen Show sobre su relación con el 'Boss'. Desde muy joven Jon vio a a Springsteen como un héroe local, uno de los referentes del rock de la escena de Asbury Park que solía frecuentar. "Cuando eres un chico en Nueva Jersey, The E Street Band eran los Beatles", dijo en cierta ocasión. Así que las actuaciones de Bruce y sus chicos moldearon las aspiraciones de muchos músicos jóvenes del Jersey shore.

Pero lo que más impresionó a un joven Jon Bon Jovi de 17 años fue conocer a su ídolo durante una de sus actuaciones con su propia banda de versiones. "Tocábamos mucho R&B. Éramos una especie de versión 'Muppets' de los Asbury Jukes. Tenía cinco músicos de viento. Era menor de edad. Tocaba en bares. Y una noche, sabiendo que él siempre había estado por allí, me giré hacia mi micrófono en el escenario mientras tocábamos 'The Promised Land'. Y, de repente, allí estaba él, en el escenario con nosotros. Y cantamos juntos", rememoraba emocionado.

"Al día siguiente, cuando volví al instituto, le pregunté al profesor: '¿Qué hiciste anoche?'. 'Bueno, vi a Dallas'. '¿Qué hiciste tú anoche?'. 'Estuve cantando con Bruce en Asbury (...) fue una suerte para mí tener a mis héroes tan cerca”, añadía.

Del reconocimiento a la amistad más profunda

"Como digo, conozco a Bruce desde que estaba en el instituto, así que siempre nos hemos llevado bien, nos hemos guiñado el ojo y nos hemos saludado con la cabeza, y de vez en cuando hemos comido una hamburguesa juntos", explica el cantante de la banda de 'Slippery When Wet'.

Mientras Springsteen se labraba en los 80 una reputación de autor profundo, que mezclaba storytelling, rock clásico, folk y temas sociales, Bon Jovi se convertía en uno de los grandes del rock de estadio, con canciones que alcanzaban un gran público, himnos generacionales y giras masivas.

Pero con el paso de los años, su relación pasó de la admiración de un joven por su ídolo a una verdadera amistad sólida y duradera por las experiencias compartidas en la vida y las pérdidas. Jon llegaría a considerar a Bruce como una especie de "hermano mayor", sobre todo cuando se enfrentó a esa cirugía que pudo haberle dejado sin voz para siempre. Durante la recuperación, Springsteen estuvo a su lado impartiéndole optimismo.

"Empezamos a hacer viajes de cientos de kilómetros sin radio, sin teléfonos, sin nadie. Y ahora podemos hablar como dos hombres mayores y más sabios que han vivido muchas experiencias. Y todo el mundo necesita a alguien con quien hablar de vez en cuando, incluso él”, cuenta en la mencionada entrevista.

Esas travesías no solo eran terapéuticas para ambos, sino que dejaron alguna anécdota divertida, como la que contó en el portal Ultimate Classic Rock, cuando un grupo de veteranos en una colecta los reconoció en un semáforo. “Estábamos en una luz roja, yo tenía algo de efectivo en el bolsillo y bajé la ventana para entregarlo. El hombre me vio y se quedó como ‘¡Hey!’ Y al agacharse vio a Bruce y fue como ‘¡Oh!‘. Se acercaron todos; fue muy gracioso”, relataba.

Y cuando el año pasado Bon Jovi fue honrado como Persona del Año en la Gala MusicCares, Springsteen subió al escenario para acompañarle y cantar juntos varias canciones, a pesar de que su madre acababa de fallecer. La versión de 'Hollow Man' en un tono más íntimo y reflexivo con el 'Jefe' aportando voz y armónica es solo una prueba más de un reconocimiento mutuo y una identidad compartida. Red, White & Jersey.