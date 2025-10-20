La veterana banda hará una pausa en las actuaciones en directo en 2026 para concentrarse en otros proyectos
Habrá película sobre los Los Secretos y cómo marcaron los 80: lo que ya se sabe
Los Secretos es uno de los pocos grupos de los años 80 que se han mantenido en activo durante todas estas décadas, sin etapas de barbecho o separaciones temporales a pesar de las traumáticas pérdidas de algunos de sus miembros más importantes, como Enrique Urquijo o Pedro A. Díaz. Tiempo durante el que no han dejado de girar por toda España con su pop fresco y atemporal, tan pegadizo como melancólico. Para ellos no parecen pasar los años, pero ahora la banda liderada por Álvaro Urquijo ha decidido tomarse un merecido descanso de las actuaciones en directo para dedicarse a otros proyectos.
Sin conciertos en 2026
Así lo han avanzado en una publicación de su cuenta de Instagram en la que confirman que no volverán a tocar en directo hasta 2027. "Empezamos a hacer maquetas y componer en el 78, y nuestra primera gira fue en el año 80. Desde entonces solo hemos parado en dos ocasiones, una por la muerte de Pedro, nuestro batería, en el 84 y otra por la muerte de mi hermano en el año 2000. Llevamos todo ese tiempo sin parar de tocar, pero la noticia es que en 2026 vamos a descansar", recapitula el cantante y guitarrista.
"Creo que hay muchas cosas que podemos ofreceros, no solamente conciertos en directo, componer canciones nuevas, discos, etc. Sintiéndolo mucho, os diré que hasta el 27 no vamos a volver a tocar. Todavía queda año, hasta el 31 de diciembre, pero en 2026 no vamos a hacer actuaciones", subraya Álvaro. Así pues, la banda aún seguirá deleitando a su público en lo que queda de 2025 con esas canciones que ya forman parte de la historia del pop español. Concretamente, en los próximos dos meses tienen fechas previstas en Madrid, Barcelona, Vitoria, Burgos, Lugo, Ávila, Mérida, Bilbao, Pamplona, Mallorca, Daimiel, Granada, A Coruña y Vigo.
Varios proyectos en ciernes
"Hay bastantes proyectos en ciernes que no hemos podido realizar nunca, precisamente por estar de un sitio a otro. Vamos a intentar a hacer todos los que se puedan. No vamos a decirlo porque da mala suerte, y esto también nos va a permitir retomar la carretera con más ganas aún. Y no hay que olvidar tampoco que en 2028 se cumple nuestro 50 aniversario y lo celebraremos adecuadamente", apunta el guitarrista Ramón Arroyo. Aunque no lo digan expresamente, es posible que entre esos proyectos esté la película sobre los años de la Transición con música de Los Secretos que se anunció a principios de año con guion dl dramaturgo y cineasta Víctor Conde.
"Estamos muy preocupados, porque seguramente nos vamos a aburrir, nos van a echar de nuestras casas, nuestras parejas y vamos a estar muy deprimidos, pero teníamos que hacerlo para hacer un buen disco, relajadamente, que no tenemos tiempo entre concierto y concierto", bromea Álvaro, dejando claro que volverán con nueva música y bríos renovados.