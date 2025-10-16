La historia del rock y el pop está repleta de reconciliaciones inesperadas, segundas oportunidades y regresos al redil

"He reunido a la banda": Oasis y otros grupos que volvieron cuando ya nadie lo esperaba

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero la historia del pop y el rock está repleta de ejemplos empeñados en desmentir ese refrán, o al menos de intentarlo. Tras años de distancia, Amaia Montero ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, el grupo que la catapultó a la fama y del que se marchó en 2007. El reencuentro revive una vieja tradición musical, la de las reconciliaciones inesperadas y regresos al redil. Aunque no siempre ha estado claro quién necesitaba más a quién. O si el armisticio termina llegando más por amor o por dinero. Veamos algunos ejemplos sonados de artistas que después de reclamar su independencia terminaron reencontrándose con la banda que los hizo grandes.

Ozzy Osbourne y Black Sabbath

El recientemente fallecido Ozzy Osbourne salió de Black Sabbath en 1979 entre excesos, cansancio y diferencias creativas. Vamos, que ya no se soportaban más entre ellos. Lo curioso es que el 'Príncipe de las Tinieblas' emprendió inmediatamente una brillante carrera en solitario, con éxitos que nada tenían que envidiar a los que consiguió con la banda madre, que por su parte, también se reinventaría de la mano de vocalistas tan excelsos como Dio o Ian Gillan. Sin embargo, el magnetismo del grupo era demasiado oscuro como para que Ozzy se resistiera eternamente a regresar a casa. En los 90 volvió a compartir escenario con Tony Iommi y compañía, y en 2013 cerraban el círculo con '13', un álbum con el que recuperaban su sonido más primitivo y amenazador.

Bruce Dickinson y Iron Maiden

Bruce Dickinson debutó como cantante de Iron Maiden en su tercer álbum, 'The Number of the Beast', y se mantuvo en el puesto durante la etapa imperial de la banda insignia del heavy metal británico. Salió en 1993 en busca de nuevos horizontes, pero su carrera en solitario, aunque digna, nunca terminó de levantar el vuelo. Tampoco su sustituto, Blaze Bayley, pudo escapar a su alargada sombra y jamás llegó a ser aceptado del todo por los fans. En 1999 Dickinson regresaba triunfalmente, revitalizando a la banda con giras colosales y discos ambiciosos que continúan hasta hoy.

David Lee Roth y Van Halen

Si hubo un grupo donde las peleas fueron casi tan famosas como los solos de su guitarrista ese fue Van Halen. David Lee Roth era el perfecto frontman para una banda de hard rock, carismático y espectacular, mientras que Eddie Van Halen se encargaba de revolucionar el instrumento como solo Jimi Hendrix hizo antes. Pero en 1985 David abandonaba entre portazos y declaraciones mordaces y Van Halen siguió adelante con una exitosa segunda etapa con Sammy Hagar como cantante. Pero cuando este también abandonó el barco, la nave quedó a la deriva. Tras varias idas y venidas, Roth regresaba oficialmente en 2007 aparcando viejas rencillas. En 2012 publicaron 'A Different Kind of Truth' y salieron de gira.

Rob Halford y Judas Priest

El heavy metal ha sido tradicionalmente campo abonado para el regreso de los hijos pródigos. Cuando en 1992 Rob Halford se fue de Judas Priest, una de las bandas fundamentales del género, los fans pensaron que nada ni nadie podría llenar el hueco de cuero y agudos imposibles que dejaba. Y no se equivocaban. A su sustituto, Tim 'Ripper' Owens, le tocó bailar con la más fea. Y, a decir verdad, tampoco tuvo entre manos el mejor material con el que lidiar. Tras años de exploraciones musicales, el metal god definitivo volvía a casa en 2023 devolviendo al grupo su rugido original.

Christine McVie y Fleetwood Mac

Hablar de Fleetwood Mac inevitablemente significa hacerlo de romances cruzados y tensiones perpetuas. Pero también de la capacidad de perdonarse después de todo. La fallecida Christine McVie, una de las voces y compositoras esenciales del grupo, se retiró en 1998, harta de la química tóxica que rodeaba a la banda, pero en 2014 volvía al redil tras 16 años de ausencia con una naturalidad desarmante: “Me subí ahí arriba de nuevo y ahí estaban, las mismas viejas caras de siempre”. Tras su muerte en 2022, Stevie Nicks reconocía que ya no había "ninguna razón" para que Fleetwood Mac continúe.

Peter Gabriel y Genesis

En 1975 era difícil imaginar que Genesis pudiera seguir sin los disfraces imposibles y la creatividad desbordante de Peter Gabriel. Pero cuando el cantante decidió abandonar la banda para perseguir su visión más experimental, comenzó una transición hacia la era pop de Phil Collins, mucho más exitosa en ventas que la anterior. Sin embargo, siempre quedó la nostalgia de los puristas por la monumental etapa progresiva con Gabriel, lo que motivó que el cantante de 'Sledgehammer' participara en varias reuniones y homenajes puntuales a lo largo de los años. En su favor, hay que reconocer que nunca volvió como miembro estable, tampoco cuando el propio Collins salió del grupo en los 90.