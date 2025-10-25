El rey del Glam y su reina: Loquillo y Alaska invocan el espíritu de la Movida en Madrid

La reina de la Movida madrileña subió a cantar 'Rey del Glam' con el rockero barcelonés en su concierto en el Movistar Arena

Loquillo, Rock and Roll actitud a los 64: “La España de los ochenta no es la que cuentan"

Dos animales mitológicos de la Movida madrileña volvieron a encontrarse la noche del viernes en el Movistar Arena para revivir el espíritu más festivo de los 80. Alaska subió al escenario de Loquillo para cantar a dúo 'Rey del Glam', como si el tiempo no hubiera pasado desde que bailaban juntos aquel rompedor 'Ritmo del garaje' hace cuarenta años.

Flotaba en el ambiente que el rockero barcelonés tenía preparada una sorpresa para el concierto de Madrid de la gira 'Corazones legendarios' con la que está recorriendo España. Y, efectivamente, pasado el ecuador del show, el Loco pidió al público que sacaran sus móviles porque iban a ser testigos de un momento histórico.

Acto seguido presentaba a "alguien a quien quiero desde el primer día que me dio su teléfono, hace más de cuarenta años. Con todos vosotros, Madrid, ¿Olvido Gara, Alaska!". Entonces ella irrumpía en escena, enfundada en un mono negro ribeteado de estrellas plateadas, para cometer juntos la canción que les reunió siete años atrás, cuando grabaron una versión conjunta.

La bella y la bestia de la Movida

Sobre el escenario, historia viva del pop y el rock español. Dos iconos de aquella explosión cultural y musical que se vivió en los años ochenta. José María Beltrán, el rebelde cautivo del rock clásico y el espíritu 'outsider', y Olvido Gara, la cara más visible del underground madrileño, símbolo del sonido y estética de la Movida.

Aunque venían de ciudades y escenas distintas, ambos tenían mucho en común. Principalmente, que representaban una ruptura con lo anterior. Durante aquellos primeros ochenta, Loquillo y Alaska coincidieron en numerosos programas de televisión, festivales y eventos culturales.

Uno de los momentos más recordados de aquellos tiempos fue su interpretación conjunta de 'El ritmo del garaje', himno generacional de Loquillo y Trogloditas, que Alaska cantó junto a él, tanto en el disco como en una actuación televisiva que hoy es historia de la cultura pop española. Aquel encuentro simbolizaba la unión del rock más clásico y el pop más chispeante de la época.

Como Bowie y T. Rex

Aunque sus carreras después tomaron caminos muy distintos, ambos manifestaron siempre un gran respeto y admiración el uno por el otro. En diferentes entrevistas, Loquillo ha dicho que "de mi generación salvaría a Olvido", quien para él "representa a la España de la modernidad", mientras que la propia Alaska ha destacado siempre que el gigante de El Clot es una estrella que se ha caracterizado por su coherencia.

Muchos años después, en 2018, los dos volvieron a cruzar caminos con una colaboración muy especial, 'Rey del glam', una versión del clásico de Alaska + Dinarama de 'Canciones profanas'. La elección no era casual. El tema, que en su día parodiaba y celebraba la estética del glam-rock de figuras como Bowie, T.Rex y Gary Glitter, encajaba perfectamente en el universo de ambos artistas, ambos amantes de la teatralidad y la provocación. El rey la reina del glam.