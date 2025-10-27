Redacción Uppers 27 OCT 2025 - 18:16h.

Hasta ahora, no hay confirmación de cuándo comenzarán las grabaciones ni detalles específicos sobre la producción

Stallone ya tiene sustituto como Rambo en la precuela que volverá al origen del personaje

Sylvester Stallone ha vuelto a ilusionar con un posible regreso de su personaje de celuloide más famoso. A sus 79 años, ha sorprendido al mundo con su ambicioso proyecto de crear una precuela de 'Rambo' utilizando tecnología de Inteligencia Artificial (IA). Según declaraciones del propio actor, durante la presentación de la tercera temporada de 'Tulsa King', su intención era la de rejuvenecer su rostro y apariencia para interpretar a un joven de 18 años en la historia de origen del icónico personaje, una idea que ha generado tanto interés como escepticismo.

El actor reveló que llevaba rumiando durante años un plan para contar el origen de su personaje y para ello nada más apropiado que experimentar con la IA. Se trataría de trabajar con programas de rejuvenecimiento facial para hacerle parecer mucho más joven, pero manteniendo su imagen y expresiones.

Todo lo que puede hacer la Inteligencia Artificial

Stallone reconoce que "la tecnología es lo suficientemente sofisticada como para hacerme tener 18 años", y confiesa que la idea surgió como una forma de explorar nuevas posibilidades en la industria del cine y ofrecer una visión innovadora de los personajes clásicos.

Este proyecto no solo busca rejuvenecer la imagen de Stallone, sino que también pretende ofrecer una narrativa que explore los orígenes del personaje de Rambo, con un enfoque en la juventud del soldado. Aunque Stallone no participará en la producción de la película, ya tiene ideas claras sobre cómo contar esa historia y ha expresado su entusiasmo por el uso de la IA en la creación cinematográfica. Informa Men's Health.

El actor también comentó que la idea fue inicialmente vista como una locura por algunos, pero que la tecnología actual permite realizar estos cambios de manera realista y convincente. Sin embargo, reconoció que interpretar a Rambo en su juventud sería un reto para cualquier actor, y que la IA podría ser la solución para mantener la autenticidad del personaje sin necesidad de un actor joven.

Este proyecto forma parte de una tendencia creciente en la industria del cine, donde la inteligencia artificial se está utilizando para rejuvenecer actores y crear efectos visuales que antes eran imposibles o muy costosos. Stallone, que ha sido un pionero en la utilización de tecnología en sus películas, ahora busca liderar esta innovación desde una perspectiva personal y artística.

Hasta ahora, no hay confirmación de cuándo comenzarán las grabaciones ni detalles específicos sobre la producción, pero todo apunta a que sería un éxito de taquilla gracias al gancho de Stallone y al recuerdo de 'Rambo' para muchas generaciones.