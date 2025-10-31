'The Rocky Horror Picture Show', 50 años de lentejuelas, tacones y corsé: "Es un faro en la oscuridad"

El periodista Popy Blasco disecciona la película de culto por antonomasia en 'The Rocky Horror Picture Show. Transgresión, contracultura y películas de medianoche'

'The Rocky Horror Picture Show' cumple 50 años, pero no los aparenta para nada. Mientras a otras películas anteriores y posteriores se les notan las arrugas, ella sigue cargada de purpurina, en corsé y con tacones, bailando el 'Time Warp' como si el tiempo, ese concepto tan aburrido, no existiera. Sigue siendo una celebración salvaje, imperfecta y fascinante del placer de no encajar en ningún molde. Y su ejército de fans, que durante todas estas décadas no ha dejado de integrar nuevos miembros a sus filas, continúa coreando 'Don't dream it, be it' en cada sesión golfa como si fuera una oración que se transmite de generación a generación.

El periodista y cronista cultural Popy Blasco, conductor del podcast Pijas Marrones, rinde merecido homenaje a la película de culto por excelencia en 'The Rocky Horror Picture Show. Transgresión, contracultura y películas de medianoche' (Dos Bigotes), un completo ensayo que examina desde todos los ángulos el filme de Jim Sharman basado en el musical de Richard O'Brien. Cómo lo que empezó como una bizarra parodia del terror de serie B acabó siendo un manifiesto sobre la identidad y la rebeldía gracias a su espíritu irreverente, su estética camp y una mirada queer adelantada a su tiempo.

¿Recuerdas la primera vez que viste 'The Rocky Horror Picture Show'? ¿Qué impacto tuvo sobre ti?

Es curioso y ocurre con pocas películas; uno nunca olvida la primera vez que ve 'The Rocky Horror Picture Show'. Es un rito de iniciación. Entrar a formar parte de un club privado, no al alcance de todos, aunque todo el mundo esté invitado a él. La primera vez fue con dos amigos, los tres áramos los gays del colegio. El hermano de uno de ellos nos trajo el VHS de Londres. Poco después viajamos los tres a Barcelona para ir a un pase interactivo de la película, que fue otro momento que ha marcado nuestra vida. Al menos la mía.

Uno de los rasgos más distintivos de la película es su inclasificable mezcla de géneros: terror, musical, comedia, ciencia ficción y erotismo. ¿Por qué con esos mimbres tan llamativos pasó tan desapercibida en el momento de su estreno?

La película, efectivamente, es un Frankenstein de géneros y de estilos. En su momento el gran público la dio de lado porque no es una película pensada para el gran público. Se trata de una película profundamente subversiva, bizarra y contracultural.

¿Cómo explicas que una película tan singular haya trascendido generaciones?

'The Rocky Horror Picture Show' no envejece porque con cada ola de conservadurismo su discurso permanece vigente y necesario. Los retrocesos hacen que tengamos que volver a ella una y otra vez. Es un faro en la oscuridad.

Uno de los aspectos más fascinantes de Rocky Horror es que no solo es una película, sino una experiencia colectiva en sus funciones de medianoche. ¿Qué tiene de especial esta cinta para conseguir convertir la sala de cine en un carnaval?

Cuando se estrenó, hace 50 años, esas sesiones de medianoche eran el lugar donde los gays y las trans que habían sido rechazados por sus familias, acudían en busca de una familia nueva, la elegida. 'The Rocky Horror Picture Show' era un espacio seguro donde poder encontrar a gente como tú. Un refugio. Esto, unido a la liturgia de la celebración, hacía del momento una experiencia liberadora. Recomiendo, a todo el que pueda, acudir a un pase interactivo, a una sesión golfa de The Rocky Horror.

Frank-N-Furter no pide permiso para existir: ¿es un villano, un héroe o una fantasía colectiva?

Es un héroe. Los verdaderos héroes, a los ojos de la normatividad, siempre son villanos. Frank ha llegado para liberar al convencionalismo de su propia hipocresía. Pertenece al colectivo, sin duda, pero es una fantasía de Richard O´Brien, que es un verdadero genio capaz de crear un icono para la eternidad que es un vampiro mad doctor aliénigena de la Transilvania transexual.

¿Quién sería el Frank-N-Furter de nuestra época: un músico, un influencer, un político?

Frank era las tres cosas, pero el Frank de nuestra época solo puede surgir en los márgenes de lo establecido. Solo aquello que no queremos ver es capaz de colocarnos delante de un espejo.

¿Crees que Rocky Horror sigue siendo más liberadora que muchas películas “progresistas” actuales?

La transgresión de Rocky Horror va más allá de la liberación sexual, yendo a la destrucción de la pareja tradicional y a la abolición del género. La mayoría de las películas actuales supuestamente progresistas ejercen un progresismo de plástico. Son bisutería. Rocky Horror es una joya, como las robadas en el Louvre. Yo diría que actualmente solo se le ha acercado Lanthimos con 'Canino' y poco más.

¿Qué significa hoy “Don’t dream it, be it” en una cultura que parece obsesionada con las etiquetas?

Las etiquetas son necesarias para nombrar las cosas y para hacer que existan. Si no ponemos la etiqueta de “no binario”, simplemente no existiría tan cosa. El “Don’t dream it, be it” es una invitación a no desperdiciar tu vida fingiendo ser alguien que no eres, tratando de cumplir con las normas y con lo que los demás esperan de ti. A no quedarte con las ganas.

¿Qué películas, artistas o movimientos crees que heredaron su espíritu más que su estética?

Su estética la hemos visto desde en 'Buffy' hasta 'Euphoria' pasando por 'Los Simpsons'. Hemos visto el homenaje de 'Glee'. Pero donde más he visto en espíritu de The Rocky Horror Picture Show es en otra película magnífica 'Hedwig and the angry inch'.

Rocky Horror fue un canto a la libertad sexual, pero hoy muchas escenas de manipulación se verían con otras gafas. ¿Dónde trazamos la línea entre la transgresión y el abuso?

El análisis desde la perspectiva woke, aunque incomode, siempre es necesario y enriquecedor, incluso aunque este a veces se salte el contexto histórico de las obras. El debate siempre es importante. En el caso concreto de Rocky Horror creo la manipulación de Frank no es abuso sino puro punk. El abuso solo puede ir de arriba abajo. Frank, desde una perspectiva queer, trata de deconstruir el convencionalismo normativo, que es represor y nunca víctima.

Un personaje como Frank-N-Furter a día de hoy, ¿sería celebrado o cancelado?

Celebrado, sin duda.

¿Cuál es el mayor mito sobre la película que te gustaría desmontar?

Prefiero hacer más grande aún la leyenda que desmontar mitos. Me quedo con lo que contó Tim Curry en una entrevista acerca de un día que se le acercó Lady Di, felicitándole por su personaje de Frank N Furter. Él, sorprendido, le dijo a Diana de Gales que no esperaba que ella hubiese visto la película, a lo que ella respondió “The Rocky Horror Picture Show es mi educación emocional”.

Si la película pudiera hablarle directamente al espectador de 2025, ¿qué le diría?

'The Rocky Horror Picture Show' hoy le dice al espectador que no de nada por sentado y que aún nos quedan muchas máscaras por quitarnos.