La mujer en el cine y las series: “Aún quedan muchos tabúes por mostrar en pantalla sobre el deseo femenino”

Javier Sánchez 11 OCT 2025 - 08:00h.

La periodista y escritora Pepa Blanes publica “Cuando ellas brillan” (Lunwerg), un libro que mezcla feminismo y análisis cinematográfico a través de grandes historias y personajes memorables

MadridSi hay un método infalible para comprobar la presencia femenina en el cine ese es el test de Bechdel, creada por la historietista norteamericana Alison Bechdel en 1985. Para que haya una representación adecuada debe haber al menos dos personajes femeninos con nombre propio que tengan una conversación entre ellos. Eso sí, el objeto principal de esta charla no debe ser un hombre.

La periodista y escritora Pepa Blanes aplica su versión contemporánea de esta prueba del algodón audiovisual en 'Cuando ellas brillan' (Lunwerg), un compendio de películas y series en las que la figura femenina tiene un relieve importante, liberada por fin de la complementariedad respecto a la masculina. Blanes rescata obras que le gustaron pero también “que cuenten algo concreto que tenga relevancia”.

Y empieza a lo grande, con Almodóvar y su visión renovada del ama de casa en ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto’ (1984)?. ¿Por qué es tan importante su visión?

El ama de casa era un personaje que siempre se había movido en la penumbra y que Almodóvar pone en primer plano. Vive en un espacio reconocible como es el Madrid de los 80 y se emancipa de su marido maltratado y de su vida, algo que se había contado muy poco. Y lo hace apoyada en un grupo de vecinas y amigas con las que forma casi una segunda familia.

La amistad femenina es uno de los grandes temas del libro… Citas ‘Las chicas de oro’ (1985-1992) como uno de los ejemplos más rompedores.

Es que es una de las primeras series en proponer una familia alternativa que nada tenía que ver con los estándares. Son personajes femeninos de más de 50 años que conviven y llevan una vida digna, plena y divertida. Sus amoríos con los hombres están en segundo plano y el tema principal de la serie es la amistad. Pero además es una serie en la que se trataron muchos temas controvertidos en esa época (los 80 y primeros 90) como el sida o la homosexualidad… Esa misma amistad, con otro perfil de mujeres, aparece también en ‘Sexo en Nueva York’, que es un poco posterior (1998-2004).

Sin embargo, uno de los objetivos vitales de las mujeres de ‘Sexo en Nueva York’ sigue siendo encontrar al hombre perfecto y emparejarse, ¿está ese objetivo por encima de la amistad entre amigas?

Sucede que en nuestra sociedad el casarse continúa siendo un rito importante y eso marca ficciones como esta en la que al final, salvo Samantha, el resto de las chicas persiguen ese fin último… Pero creo que es algo que la sociedad marca tanto para el hombre como para la mujer.

¿Es el humor un arma potente para transmitir ideas o mover a la reflexión?

Sí, un ejemplo es la serie británica ‘Fleabag’ (2016-2019), en la que la actriz Phoebe Waller-Bridge da vida a una treintañera con una vida que es un desastre. Es una heroína pero a su manera, desde el patetismo y eso hace que nos veamos reflejadas en ella. Muchos ‘gags’ de la serie son muy graciosos pero la mayoría dejan una sonrisa congelada, que mueve a la reflexión y que hace que te preguntes a ti misma: ‘Espera, espera, ¿qué ha pasado ahí?’.

¿Ha cambiado mucho la representación de las mujeres de 50-60 años en el cine y las series en estos últimos 40 años?

Sin duda, aunque persisten muchos tabúes sobre el deseo femenino, sobre todo a partir de determinada edad. Una película muy reciente que retrata a una mujer de 55 años desde una perspectiva completamente distinta en ‘Babygirl’ (2024), de la directora Halina Reijn. Nicole Kidman da vida a la protagonista, que es CEO de una empresa y que se enrolla con un becario mucho más joven. Es interesante porque retrata muy bien un juego de relaciones de poder que para la mujer nunca es fácil: en el trabajo muchas aún tienen la sensación de que para detentar la autoridad tienen que comportarse como un hombre.

¿Quedan muchos asuntos pendientes en cuanto a cómo muestran las mujeres las películas y las series?

¡Muchísimos! Aunque se aborden las tramas desde una óptica feminista, se tiende mucho a que las protagonistas sean mujeres atractivas en el sentido clásico. Me gustaría ver más mujeres racionalizadas en películas y series, cuerpos que no entren en los cánones y, por supuesto, queda dar mucha visibilidad a las lesbianas. ¡Ojo! No se trata de que no haya protagonistas delgadas y bellísimas, lo que pasa es que hay muchísimos tipos de mujeres y todas deberían estar representadas.

¿Sigue existiendo un predominio de la mirada masculina en cómo se muestra a la mujer?

Diría que sí, por eso sorprende cuando aparecen películas que resultan eróticas desde una perspectiva completamente diferente, como ‘Retrato de una mujer en llamas’ (2019), de la cineasta Celine Sciamma. Ahí te das cuenta de que es posible hacer una historia llena de sensualidad desde otra óptica distinta.

¿Se te han quedado fuera muchas películas? ¿Habrá un segundo volumen?

Sí, seguro. Por mi profesión siempre estoy viendo películas nuevas y entonces me pasa eso, que pienso que esta o aquella podría haber entrado en el libro. Una de las últimas con las que he tenido esa sensación es ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa, así que está claro que podría haber una secuela de ‘Cuando ellas brillan’.