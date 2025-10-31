Redacción Uppers 31 OCT 2025 - 10:30h.

La Comunidad de Madrid destinará 1,5 millones de euros a subvencionar el nuevo filme del cineasta neoyorquino

Celos, neurosis e infidelidad: Woody Allen debuta en la novela a los 89 años

Los últimos tiempos han sido particularmente difíciles para Woody Allen, que ha visto truncado aquel frenético ritmo de una película anual que machaconamente mantuvo durante décadas. El propio cineasta, de 89 años, ha admitido que no se trata de falta de inspiración, sino de financiación. Las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, pesaron demasiado en la era del #MeToo y los estudios le cerraron el grifo. En esa caída en desgracia del director de 'Annie Hall', Madrid ha aparecido como una inesperada tabla de salvación que le puede permitir volver a rodar.

La comunidad madrileña destinará 1,5 millones de euros a subvencionar el nuevo filme del director, que tiene el título provisional de 'WASP 2026' y se rodará íntegramente en la región. En el contrato firmado para la producción de largometraje se especifica que contendrá la palabra 'Madrid' en su título oficial, que "no se determinará ni desvelará hasta haber rodado" el largometraje.

Turismo cinematográfico en la capital

Lo que sí se sabe es que la película "deberá reflejar de forma fácilmente reconocible la Comunidad de Madrid, permitiendo que un porcentaje mínimo de metraje de la obra permita la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles".

Según informa Europa Press, un mínimo del 15% de las escenas de la película serán en exteriores y en ellas se visualizarán espacios y lugares característicos de la ciudad de Madrid, "incluyendo al menos otra localización identificable y característica fuera de Madrid ciudad y dentro de la Comunidad de Madrid".

La Consejería de Cultura madrileña justifica la inversión en que el “turismo cinematográfico está en auge”, remarcando que aquellas localizaciones que aparecen en la pequeña o gran pantalla “pueden despertar el interés de los espectadores y motivarlos a viajar a ese destino, convirtiéndose en turistas”.

Las características del contrato también incluyen una cláusula en la que reza que Madrid se beneficiará de una “proyección internacional, importante impacto mediático y un impacto publicitario”. En cuanto al desglose presupuestario, los 1,5 millones de patrocinio se fraccionarán en tres pagos distintos. El primero de ellos, de 150.000 euros en lo que resta de año; otros 600.000 para 2026 y los 750.000 restantes para 2027, teniendo el contrato una duración de 26 meses.

Tercera vez en España

Será la tercera vez en la que el director de 'Manhattan' ruede en suelo español. La primera y más famosa fue 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), con Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson, que tenía como protagonista a la Ciudad Condal pero también Oviedo y Avilés. Más recientemente, rodó en San Sebastián 'Rifkin's Festival' (2020), con Elena Anaya y Louis Garrel.

Es de suponer que las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid son asumibles para el legendario cineasta neoyorquino, que a lo largo de su carrera no ha tenido problemas en incluir nombres de ciudades en los títulos de sus películas, desde 'La rosa púrpura de El Cairo' (1985) a 'Un día lluvioso en Nueva York (2019), pasando por 'Medianoche en París' (2011) o 'A Roma con amor' (2012).