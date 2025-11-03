Los restos de la escritora Matilde de la Torre regresarán desde México a Cantabria 80 años después

Los restos de la escritora, política y periodista Matilde de la Torre serán exhumados y trasladados desde México, donde falleció en 1946

Los restos de la escritora, política y periodista Matilde de la Torre serán trasladados desde México hasta su localidad natal, cumpliendo así el deseo que ella misma expresó antes de morir. La presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, ha confirmado que la inhumación en Cabezón de la Sal se celebrará el 19 de marzo de 2026, coincidiendo con el 80 aniversario del fallecimiento de la escritora.

La iniciativa partió del Grupo de Danza Virgen del Campo de Cabezón de la Sal, que trasladó su ilusión a la Fundación. “Matilde es una figura muy querida en el pueblo”, ha señalado De la Cuesta, quien ha destacado el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y diversas entidades.

Solo falta que viaje a México, firme la autorización y me haga responsable de los restos para traerlos a casa

Además del acto de exhumación en México y del posterior entierro en Cantabria, se organizarán conferencias, homenajes y actividades culturales en torno a la figura de Matilde de la Torre, con la colaboración de universidades, expertos y grupos locales de música y danza. También se traerán los restos de su hermano Carlos de la Torre, que falleció igualmente en el exilio mexicano, un gesto que ha despertado “mucha ilusión” entre familiares y vecinos de Cabezón de la Sal.

Paz de la Cuesta ha recordado que Matilde de la Torre formó parte de un grupo de mujeres “extraordinario” que marcó la vida intelectual de Cantabria en las décadas de 1920 y 1930, junto a Concha Espina, Consuelo Bergés y María Blanchard.

Docente, escritora y una de las cinco diputadas de la Segunda República, Matilde de la Torre fundó la Academia Torre, vinculada al Instituto Libre de Enseñanza, y el coro Voces Cántabras, con el que recuperó y difundió el folclore regional. “Desde la cultura, arraigó la tierra en su sociedad y su obra trascendió lo popular”, ha recordado De la Cuesta.

El regreso de sus restos supone un acto de memoria, justicia y cariño hacia una mujer que dedicó su vida a la educación, la política y la defensa de la cultura popular.