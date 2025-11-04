Logo de telecincotelecinco
Muere la actriz Diane Ladd a los 89 años en Los Ángeles: estuvo tres veces nominada a los Óscar

A Diane Ladd se le reconoció por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácterEFE

  • La actriz Diane Ladd estuvo nominada a los premios Óscar por interpretaciones como "Alice Doesn't Live Here Anymore"

  • Diane Ladd tuvo una larga carrera en Hollywood de más de seis décadas

La actriz Diane Ladd ha fallecido este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad. Fue tres veces nominada a los Óscar y era la madre de Laura Dern.

Ladd estuvo nominada a los premios Óscar por sus interpretaciones en "Alice Doesn't Live Here Anymore", de Martin Scorsese, "Wild at Heart", de David Lynch, y "Rambling Rose", de Martha Coolidge.

Su hija confirmó el fallecimiento con unas emotivas palabras

Su hija Laura Dern, la también actriz y ganadora del Óscar, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", expresó Dern.

Ladd tuvo una larga carrera en Hollywood de más de seis décadas y siempre se le reconoció por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por compartir su trabajo con los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.

Madre e hija trabajaron juntas

Diane Ladd y Laura Dern trabajaron juntas en varios proyectos: hicieron de madre e hija en la serie de HBO 'Enlightened'. Antes lo hicieron en ‘Citizen Ruth’, ‘Dabby and Them’ e ‘Irland Empire’.

Además de ser nominada a los Oscar, Diana Ladd fue candidata cuatro veces a los Globos de Oro y consiguió el galardón por su papel en ‘Alice’, donde recibió un premio en la categoría de mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme.

