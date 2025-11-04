La actriz Diane Ladd estuvo nominada a los premios Óscar por interpretaciones como "Alice Doesn't Live Here Anymore"

Diane Ladd tuvo una larga carrera en Hollywood de más de seis décadas

La actriz Diane Ladd ha fallecido este lunes a las afueras de Los Ángeles a los 89 años de edad. Fue tres veces nominada a los Óscar y era la madre de Laura Dern.

Ladd estuvo nominada a los premios Óscar por sus interpretaciones en "Alice Doesn't Live Here Anymore", de Martin Scorsese, "Wild at Heart", de David Lynch, y "Rambling Rose", de Martha Coolidge.

Su hija confirmó el fallecimiento con unas emotivas palabras

Su hija Laura Dern, la también actriz y ganadora del Óscar, confirmó el fallecimiento de su madre en un emotivo comunicado: "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California".

"Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", expresó Dern.

Ladd tuvo una larga carrera en Hollywood de más de seis décadas y siempre se le reconoció por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por compartir su trabajo con los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.

Madre e hija trabajaron juntas

Diane Ladd y Laura Dern trabajaron juntas en varios proyectos: hicieron de madre e hija en la serie de HBO 'Enlightened'. Antes lo hicieron en ‘Citizen Ruth’, ‘Dabby and Them’ e ‘Irland Empire’.

Además de ser nominada a los Oscar, Diana Ladd fue candidata cuatro veces a los Globos de Oro y consiguió el galardón por su papel en ‘Alice’, donde recibió un premio en la categoría de mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme.