Los personajes de 'Aída' volverán a hacer reír a los fans de la mítica serie de Telecinco el próximo 30 de enero

La emoción de los actores al regresar al plató de 'Aída y vuelta': lágrimas, abrazos y mucha felicidad

Compartir







Los personajes de 'Aída', la mítica serie de Telecinco, volverán a hacer reír a miles de personas el próximo 30 de enero. Ese día se estrena en cines la película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León, uno de los actores más conocidos de la ficción y producida por Telecinco Cinema. Ahora que se acerca su estreno, Informativos Telecinco ha compartido un adelanto de la pieza. Informa en el vídeo Yolanda Bernardo.

Paco León invita en esta nueva película a imaginar el rodaje de la serie. Y de la mano de 96 personajes, el espectador se cuela en esa parte de atrás.

Una trastienda compleja, divertida y a veces extenuante para los actores. Ese quizá sea el plato fuerte de Aída. La reflexión sobre el trabajo del cómico. Claro, que esto no es un trabajo normal. El que se encasilla, el que se quema, el que se agobia con la fama.

Un rodaje entre amigos. Amigos que han revivido los nueve años de una serie que animó la televisión creando una legión de fans y que ahora tomará la gran pantalla.