Paco León llegó puntualmente al tren Madrid-Cádiz que partía el sábado por la tarde para llevarlo a recibir honores a su trayectoria y nada más entrar al vagón, se encontró con el cariño de amigos de la industria: "Mañana estaremos allí para quererte mucho". "Allí" es en la entrega de premios del South International Series Festival de Cádiz, evento que comenzó el viernes pasado y termina el próximo miércoles 17 de septiembre y que reúne a referentes de la industria audiovisual tanto de España como internacionales.

Es el primer premio que recibe que no laurea un trabajo en particular sino su carrera, y eso quizás sea lo más parecido a la consagración. No la necesitaba, porque más de una treintena de películas y series que hizo como actor, director y guionista, lo tienen desde hace ya mucho tiempo entre los artistas más destacados de la escena española e internacional. Pero recibir el premio de Honor en este festival, reconocimiento que también se otorgó a María Castro y al productor Chris Brancato ('Narcos'), es para él ha sido la confirmación de que ha hecho las cosas bien: "Hace mucha ilusión, sobre todo un premio que venga de tu gente. Se dice que nadie es profeta en su tierra, pero al parecer yo sí lo soy, y estoy agradecido", nos ha dicho. Luego, bromeó: "Ya tenemos una edad... Que pasas a recibir premios de honor. Pasas muy rápido de joven promesa a vieja gloria. Con esto ya soy vieja gloria".

Llevaba una agenda intensa. Por la mañana del domingo, fotos y entrevistas, por la tarde, la gala de entrega de su premio, el discurso y volver a Madrid. Muchos compromisos por delante. Pero se hizo tiempo para charlar con la prensa un ratito bajo el sol de la playa de La Caleta, donde se reunieron todos los fotógrafos acreditados para registrar a los artistas invitados al festival durante ese día, y luego en el Palacio de Congresos de Cádiz, sede oficial de todos los actos de prensa del evento. Allí coincidió nada más ni nada menos que con Diane Kruger, la actriz que protagoniza ‘Pequeños desastres’ y que viajó a la capital gaditana para presentar su serie en este festival.

Medio centenar de fans se acercaron a la playa a verlo. No a ver si pescaban algún famoso, no a ver a una actriz hollywoodense de la talla de Diane Kruger. A verlo a él. Así que no hay dudas de que es profeta en su tierra. Y lo disfruta. Con muy buen humor aceptó fotos y saludos de sus seguidores, quienes, en cuanto consiguieron la consabida selfie, se marcharon. Solo algunos quedaron para rendir tributo a Martiño Rivas, otro galán con convocatoria, y a la protagonista de 'Ella, maldita alma' (nueva serie que prepara Telecinco), Karina Kolokolchykova.

"Creo que premios como este te dan ánimo para lo que viene. Es difícil mantenerse en esto y seguir fresco con ideas y con ilusión", dijo sobre este reconocimiento que también lo hace sentirse un poco "vieja gloria", pero jamás "nostálgico". "No soy de hacer balances, estoy enfocado en lo que está por venir".

Aída y vuelta, la película que revive a una serie icónica

Paco no sólo estuvo dedicado a hablar de su premio de Honor, también estuvo en Cádiz para promocionar ‘Aída y vuelta’, la película que marca el regreso de los queridísimos personajes de la icónica serie de Telecinco cuyo debut fue hace ya 20 años.

Por eso, entre los invitados también estaban algunos de sus compañeros de 'Aída' como Melanie Olivares, y los guionistas, Fer Pérez y Juan Sastre, que además codirige con Paco el filme que se estrenará muy pronto. La expectativa es tan grande, que aunque Paco esté en otros proyectos, la gente solo le pregunta por este: “¿Qué tal la película? ¿Cómo ha quedado montada?”, le preguntaron unas colegas con entusiasmo, dándole voz a una vasta cantidad de fans que no pueden esperar a ver a esos entrañables personajes de nuevo.

"Reencontrarnos fue como si no hubiera pasado el tiempo. Somos familia, nos hemos vuelto a juntar y ha sido muy fuerte, porque ha sido como siempre", dijo Melanie.

No es un capítulo nuevo, sino que muestra el detrás de escena de cómo se rodó un episodio en particular. Con esa premisa, el reparto también se muestra en su realidad como actores, y aparecen las situaciones cotidianas de esta "familia" que tanto Paco como Melanie han reivindicado que son.

Para Paco León ha sido importante revisar el contenido de 'Aída' porque ha considerado que quizás algunos chistes ya no hacen gracia. Así nos lo explicó: "Lo que más ha cambiado son los límites del humor. A partir del 2018, que ya no estaba Aída, el me too trajo de la mano una toma de conciencia sobre los límites, y los chistes, según de qué cosa, empezaron a restringirse. A la hora de hacer el guion de Aída el problema que teníamos era que hay cosas que no se pueden decir, o que no se pueden decir sin una reflexión. Hablamos de eso también en la película, aunque sin moralina y no hay una conclusión facilona, sino una reflexión interesante. De qué nos reímos, de qué no, eso te obliga a hacer un humor más responsable, a ser más ingenioso". Además, fue contundente con los que cuestionan estas reflexiones con el argumento de "ahora ya no se puede decir nada": "Son nostálgicos que quieren perpetuar machismos, xenofobias, homofobias".