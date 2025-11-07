Rocío Corriàs, escritora por encargo, reconoce haber escrito para personas conocidas

Los escritores fantasmas llevan décadas prestando sus plumas a otros para que las publiquen como historias propias

Bajo el anonimato llevan décadas prestando sus plumas a otros para que las publiquen como historias propias, son los conocidos como escritores fantasmas. Figuras en la sombra que ahora son piezas clave en un mundo donde la creación de contenido se ha multiplicado. Informativos Telecinco ha estado con una de las narradoras españolas más solicitadas.

Este tipo de escritores llevan décadas prestando su imaginación a otros para que las publiquen como historias propias. Muy pocas veces aparece su nombre en la portada de un libro y eso que en el último lustro Rocío Corriàs ha escrito 25 libros.

“No paro, cada vez tengo más en encargos, estoy muy contenta”

La escritora por encargo asegura que trabajo no le falta: “No paro, cada vez tengo más en encargos, estoy muy contenta”.

Finalista de un premio literario, se convirtió en escritora fantasma por casualidad: “Vivir de la literatura es muy difícil y yo lo estoy consiguiendo”, explica Rocío. Ahora trabaja por encargo, escribiendo en la sombra, incluso para editoriales y actúa “como su herramienta de trabajo”.

Rocío reconoce que, aunque “no puedo desvelar nombres. Sí, hay alguna persona conocida” para las que ha escrito.

Un oficio discreto al que dedica hasta diez horas diarias, cediendo siempre los derechos de la obra. Y aunque parezca algo ingrato, Rocío reconoce que tiene “muy clara que esa historia no es mía, que no es una historia que has ideado tú y que has confeccionado tú. Tú le has dado forma y has ayudado a esa persona a que su historia viera la luz, pero la historia es suya”.