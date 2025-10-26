Álex Aragonés 26 OCT 2025 - 07:00h.

La propuesta de la librería social fomenta la lectura de libros de segunda mano: "Los céntimos que recogemos lo destinamos a obras sociales"

Las fiestas silenciosas de lectura en Barcelona: "Un libro puede ser un buen motivo para romper el hielo"

Compartir







GironaLas apariencias engañan y, tanto en el amor como en la lectura, puede impedir conocer una gran historia. Para precisamente evitar juzgar por la portada, una librería social de Figueres (Girona) invita al público a una "cita a ciegas" con un libro de segunda mano para fomentar la lectura, o lo que surja.

Este "juego" es la nueva apuesta de Taberna Libraria, que abrió hace seis años con el objetivo de acercar la lectura a la ciudadanía a través de libros que recogen de excedentes de bibliotecas públicas o privadas, o libros que los propios particulares traen desde su casa.

"Los céntimos que recogemos, que suelen ser donativos de dos euros por cada libro o un euro por infantil, lo destinamos a obras sociales y culturales de la comarca de Girona", explica a Informativos Telecinco Àngels Bosch, una de las personas que forman parte del equipo de una librería social donde las citas a ciegas con los libros está siendo todo un éxito.

El azar se encarga de la elección de un libro que puede suponer una manera de conocer nuevas lecturas que con un simple vistazo a la portada el público no elegiría: "Todos están envueltos igual. No queremos que una carátula, sinopsis del libro o la garantía de un escritor sean los motivos para elegir un libro".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La única diferencia visible es el grueso de las páginas de la propia obra y una pista que la librería social deja en cada tomo. "Normalmente suelen ser fragmentos que identifiquen el libro, hay otros que son más obvios y decides elegir a través de las pistas por si es una historia romántica, policial, etc. Forma parte del juego, es como tirar unos dados para elegir un libro", añade Àngels.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de que el libro encuentre su lector y que el lector encuentre su libro: "A veces pasa que vas a una librería y quieras o no hay ciertas modas a la hora de comprar. Los ojos se te van a una cosa u otra. También actores que leerías cualquier cosa que sacase", destacan desde Taberna Libraria.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Es lo mismo que haces en una cita a ciegas con una persona"

En esta librería de segunda mano, donde los libros cuestan hasta dos euros, todo queda "completamente" escondido: "Es lo mismo que haces en una cita a ciegas con una persona: a ver qué pasa y quién es. Te puedes enamorar o sencillamente es un accidente en la vida y nada más. Es el hecho de jugar".

Una propuesta que está atrayendo a nuevos visitantes hasta el establecimiento ubicado en Figueres, aunque desde la entidad se quitan el mérito: "No hemos creado el proyecto, pero nos gusta mirar a las grandes librerías u siempre se puede aprender. Este viaje ha salido bien porque ha gustado, la gente viene, se divierte y conoce libros. Es una forma divertida de leer y hay mil maneras de hacerlo".

El fondo social de la librería

La librería social colabora con diferentes entidades de Girona a través de diferentes iniciativas que acercan los libros a cualquier persona. Es el caso de los diferentes puntos que la asociación tiene en el municipio catalán donde la ciudadanía puede coger libremente un libro: "Hace que la cultura esté a mano de cualquier persona. A veces te encuentras que comprar un libro tiene un importe determinado y no todos se lo pueden permitir".

Otro de sus proyectos son las donaciones o grupos de lectura de familias: "Todo lo hacemos de manera altruista y basado en el voluntariado. El local lo tenemos gracias a que el Ayuntamiento nos cedió el espacio que tenía la asociación de vecinos de l’Eixample. Estaba vacío y ahora somos como unos pequeños okupas porque les hemos llenado todo de libros, pero ellos están contentos porque ahora tienen más amor".

Una librería "diferente" donde la gente acude para elegir libros sin saber qué se pueden encontrar: "Vas a una librería a buscar la última novedad o Premio Planeta, en nuestra casa no se puede ir nunca a buscar una cosa concreta. Siempre digo que te tienes dejar elegir un poco por el libro y no hay que juzgar por la portada".

Es el caso de las citas a ciegas: "Hay veces que encuentras ese libro que de joven habías leído, otras obras que llegan impecables o incluso precintadas. El otro día llegó un señor que nos dijo que el libro que le tocó se lo había comprado la semana pasada a precio normal".

Una forma de dar una segunda vida a los libros que permite mantener las ganas de leer y de dar vida a un proyecto social: "No es solo un local donde comprar libros. Es un sitio con sofá donde se sientan y hojean libros, nos gusta tener música de fondo y si te viene de gusto te damos un té y charlamos. Lo que vale es que evitamos que los libros acaben en un contenedor o de morir en una caja vieja y les damos un segundo camino".