06 NOV 2025

La ilustradora fue la autora del cartel de las fiestas de La Blanca 2024 de su ciudad natal

Lorelay Bové, la ilustradora española que crea princesas Disney: "Hacemos mucha investigación"

Vitoria-GasteizLa ilustradora, autora y muralista freelance vitoriana Amaia Arrazola, una de las artistas contemporáneas más destacadas del panorama nacional, ha fallecido este pasado miércoles 5, a los 41 años de edad, víctima de una enfermedad.

Amaia nació en Vitoria, aunque desde hace años residía en Barcelona. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en Madrid y tras trabajar allí como directora de arte en el sector publicitario, se mudó a la capital catalana para emprender su carrera como ilustradora.

Además, del dibujo editorial y los murales de gran formato, Amaia se lanzó a la publicación de varios libros ilustrados, como 'El Meteorito. De cuando fui madre y todo voló en mil pedazos', donde narra su vivencia, tras llegar a su vida un meteorito llamado Ane. Un relato que pone el acento en aquello que no se suele mencionar, como la inseguridad, la frustración o el duelo por la vida anterior. Pero también es el relato de un amor instintivo que no requiere condiciones: "Yo sabía que iba a tener una hija; lo que no sabía era que esa hija iba a tener una madre. Y esa madre era yo". Otros libros que llevan su firma son ‘Wabi-Sabi’, ‘Totoro y yo’ o ‘Lili Lupa, detective’, entre otros.

"El mundo es un sitio mucho peor", sin ella

Su fallecimiento ha causado una enorme conmoción dentro y fuera de esta pequeña ciudad que la vio nacer. Así, la librería madrileña Grant se despedía de ella en sus redes con un sentido “Querida Amaia, el mundo es un sitio mucho peor esta mañana, te vamos a echar taaaaaaanto de menos… Siempre serás nuestra empollona favorita. Nos quedan tus libros y tus risas, tus dibujos, tu entusiasmo, tu humor, tu sentido japonés de hacer las cosas. Tu amor por la vida y por las personas. Los amigos que quedamos en Madrid no te olvidaremos nunca.”

A pesar de que Amaia desarrolló fuera de su ciudad natal buena parte de su trabajo, siempre mantuvo una estrecha relación con Vitoria. Así este último verano, ella fue una de las artistas de renombre que participó en el proyecto de Ensanche 21, 'Eco-distrito Emprendedor', pintando escaparates de algunos de los locales comerciales de la capital alavesa.

Otros de los trabajos que la vinculan a la ciudad son la ilustración de un tarot para Fournier y, por supuesto, la creación del cartel ganador de las fiestas de La Blanca en 2024: ‘La bajada del Celedón’. Un diseño que mostraba con “orgullo” en su página web, donde el visitante puede apreciar la prolífica trayectoria de esta artista.