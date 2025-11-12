'TeamLab Biovortex Kyoto' es un museo de 10.000 metros cuadrados de arte inmersivo en Japón donde las obras parecen cobrar vida

Se trata de un espacio diseñado para difuminar la frontera entre el observador y la obra de arte

Compartir







El grupo innovador de arte digital teamLab ha inaugurado 'teamLab Biovortex Kyoto', un museo en el distrito de Minami, en Kioto, Japón. Se trata de un museo de 10.000 metros cuadrados de arte inmersivo donde las obras parecen cobrar vida.

Una sala oscura es la puerta de entrada a la exposición, y la luz de las proyecciones sobre la pared interrumpe la oscuridad. “Es maravilloso porque empiezas en una habitación oscura y en la primera sala a la que entras el techo es altísimo y las luces te dan de lleno en la cara, pero también el olor”, dice un ciudadano.

Obras con las que se puede interactuar

Unos ambientadores con olor a flores acaban de construir una atmósfera completamente inmersiva. En otra de las salas, unas burbujas plateadas flotan sobre los visitantes. “Los espectadores se fundirán con la escultura, percibirán los límites entre ellos y la obra de arte, que se volverá difusa o la sentirán flotar en el aire”, explica Toshiyuki Inoko, fundador de Teamlab.

Otra obra permite la interacción con la espuma que forma parte de la escultura: “Creo que estas obras ofrecen una experiencia que amplía la percepción humana”, dice Inoko.

No existe la frontera entre obra de arte y observador

Se trata del 'TeamLab BioVortex Kyoto', un espacio de ate inmersivo diseñado para difuminar la frontera entre el observador y la obra de arte. La participación de los visitantes es primordial, y en una sala los niños pueden ver cómo cobran vida los dibujos que acaban de diseñar. “Esperaba ver muchos dibujos en la pared y poder tocar algunas cosas, pero no me imaginaba que me iba a cubrir de espuma y a colorear tortugas que luego cobrarían vida en la pared”, dice una mujer.

Así, más de 50 obras de arte digital inmersivo abarcan 10.000 metros cuadrados donde se fusionan el arte, la tecnología y la naturaleza.