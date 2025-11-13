Redacción Uppers 13 NOV 2025 - 12:15h.

Stanley Simmons, el proyecto compartido de Evan Stanley y Nick Simmons, anuncia su primera canción

"Papá, quiero ser rockera como tú": cuando la música cala en la siguiente generación

Cuando el ADN lleva maquillaje de polvo estelar y fuego demoníaco, el destino de ningún modo puede ser discreto. Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons, padres fundadores y líderes de Kiss, quieren demostrar que el legado del rock no se hereda por apellido, sino por actitud. Así, Stanley Simmons, el proyecto colaborativo de Evan Stanley y Nick Simmons, publicará su primera canción, 'Body Down', el próximo 5 de diciembre.

"Hace un año, Stanley Simmons ni siquiera era el comienzo de una idea en nuestras cabezas. Ahora es prácticamente todo en lo que pensamos", explica el dúo en un comunicado compartido en sus redes sociales. Allá por el pasado marzo grabaron hasta diez canciones juntos, algo que entusiasmó a sus propios padres. El siguiente paso era hacer un álbum.

Durante los últimos meses, tanto Nick como Evan han ido dando parte de sus progresos en Instagram. "Estamos increíblemente orgullosos del disco que estamos haciendo y muy emocionados de poder compartirlo con todos vosotros”, aseguran.

Hermanos de sangre

Pero, ¿cómo surgió esta colaboración entre los hijos de dos leyendas del rock? “Hemos crecido juntos. Básicamente somos como hermanos, así que siempre pensamos que probablemente tocaríamos juntos por diversión en algún momento. Pero hace poco, mientras estábamos pasando el rato, Evan cogió una guitarra y empezamos a tararear algunas armonías, y fue como un momento mágico e inesperado", explicaba hace unos meses Nick en 'People'.

"Nunca tuvimos intención de que fuera un proyecto. Solo queríamos cantar juntos una vez. Luego lo escuchamos y pensamos: 'Espera, esto suena realmente especial", revelaba Evan en Tmrw. “Hay un tipo de conexión que no se puede fingir. Cuando cantamos juntos, parece como si hubiera una tercera voz, algo nuevo”, añade Nick.

Los herederos de grandes legados tienen a su favor, lógicamente, el peso del apellido, que concitará más atención, pero también se enfrentan a críticas más implacables, tienen que demostrar más cosas. “La gente se entusiasma con los apellidos. Pero eso no te lleva a ninguna parte. No puedes abrirte camino a base de contactos para crear algo que realmente emocione a la gente”, concede Evan.

¿Quiero maquillarme y ser 'Baby Paul'?

Eso sí, jamás se pondrán el maquillaje de sus padres. Los sucesores de Kiss serán sus avatares digitales, no sus hijos. "La gente sigue preguntando eso constantemente, y es, como, tío, puedes mirar como mil entrevistas donde mi padre lo dice, Gene lo dice, yo lo digo, Nick lo dice. Es, como, no"

"Eso es cosa de mi padre. Yo estoy ocupado con lo mío. Lo valoro. Lo agradezco. Me encanta. Soy fan de la música. Soy fan del espectáculo. He tenido una vida única y maravillosa gracias a ello. ¿Quiero maquillarme y ser 'Baby Paul'? Joder, no. Tengo lo mío", aseguraba Evan Stanley en 'Misplaced Straws'.

Los hijos de Kiss no buscan reemplazar a sus progenitores, sino continuar el relato con una voz propia, porque, cuando hablamos de rock, el legado es una llama que se traspasa para mantenerla encendida. Solo el tiempo dirá si el talento también se hereda.