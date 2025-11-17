Redacción Uppers Agencia EFE 17 NOV 2025 - 19:27h.

Paul McCartney lanza una canción 'silenciosa' para luchar contra las empresas que entrenan sus modelos IA con las canciones de los artistas

El exBeatle Paul McCartney ha lanzado una canción ‘silenciosa’ que forma parte de un álbum de protesta de la industria musical contra el uso no autorizado de material con derechos de autor por parte de empresas de inteligencia artificial.

El álbum, ‘Is This What We Want?’, recopila una serie de piezas silenciosas de varios artistas que presiona al gobierno de Reino Unido para pedir una mayor regularización para impedir a las empresas tecnológicas entrenar sus modelos de inteligencia artificial con contenido creativo sin permiso. El cantante, como muchos otros de sus compañeros, ha decidido sacar una canción sin música que se une a la de mucho otros artistas para hacer ver que la inteligencia artificial puede acabar con sus profesiones.

Paul McCartney ha querido sugerir con este inesperado cambio en sus acordes, que si las empresas explotan injustamente la propiedad intelectual de los músicos, llegará un punto en el que el ámbito creativo se verá completamente destruido, silenciando la música original, según ha explicado el medio británico ‘The Guardian’. El músico se une a un sinfín de quejas por parte de muchos de sus compañeros y discográficas que siguen luchando para evitar que la inteligencia artificial invada el mundo musical.

Grandes discográficas denuncian la IA

La inteligencia artificial continúa revolucionando el panorama tecnológico y digital. Avanzando día a día a pasos agigantados, su potencialidad genera tanto entusiasmo como preocupación en algunos aspectos, como su capacidad para generar los llamados ‘deepfakes’. Su regulación presenta también un reto internacional, y al mismo tiempo hay importantes empresas y sectores que se están alzando ya para exigir respuestas.

Este verano, discográficas como Universal, Sony y Warmer unieron fuerzas para denunciar a este tipo de empresas, señalando que muchas de ellas entrenaron sus modelos con canciones con copyright. Algunas de estas plataformas cuentan con modalidades de uso gratuito con ciertas restricciones, están especializadas en la generación de música y en la conversión de texto a música. Aún en fase beta, ambas ofrecen al mismo tiempo distintos planes de pago que amplían su potencialidad.