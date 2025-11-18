Las palabras de Ángeles Blanco sobre Fran Sevilla tras recibir el Premio Francisco Cerecedo: "Ha sido nuestros ojos y oídos allá donde no llegábamos"
La presentadora de Informativos Telecinco es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ha entregado el galardón al reportero
Carlos Franganillo recoge el Premio FAPOE otorgado a Informativos Telecinco
La Asociación de Periodistas Europeos ha entregado este martes su premio Francisco Cerecedo a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España.
Ha contado la actualidad desde los lugares más difíciles, desde países en conflicto. Otra de las personas que ha hablado en esta entrega ha sido Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco y vicepresidenta de la asociación, que ha tenido unas palabras sobre el profesional.
"Ha sido nuestros ojos y también nuestros oídos allá donde no llegábamos. Ha contado con humanidad, sin ningún tipo de artificios, con una voz pausada", ha señalado la periodista.
El premiado, por su parte, ha explicado cómo ha sido su trabajo como corresponsal de guerra. "Tras haber visto lo que he visto, he escuchado lo que he escuchado, narrado lo que he narrado, no puedo ni quiero entender mi trabajo como periodista, como reportero, sin un compromiso con las verdaderas víctimas", ha explicado.