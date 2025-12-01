El último tema interpretado en directo por el jienense es uno de los clásicos más populares de su repertorio

Joaquín Sabina y su historia de 30 años de amor con Jimena: "Hace tiempo que no quiero ir a ningún sitio donde no esté ella"

Compartir







Joaquín Sabina se despidió este domingo definitivamente de los escenarios en el Movistar Arena de Madrid, su ciudad de adopción, y lo hizo a su manera, como quien apaga la luz de un bar que ha sido su hogar durante décadas. "Esta gira que se llamaba 'Hola y adiós' ya pasó por medio mundo y esta noche sólo se llama adiós. Este es mi último concierto. El más importante, el que recordaré siempre", dijo el de Úbeda, emocionado y consciente de que esta vez sí, el adiós no tiene vuelta atrás.

PUEDE INTERESARTE Los (des)amores y las noches hasta el amanecer de Sabina ya tienen su cómic

Durante más de medio siglo, Sabina convirtió cada concierto en una reunión de amigos, y sus canciones fueron la banda sonora ideal de amores torpes, madrugadas de humo y personas que que aprendieron a reconocerse en sus versos. Canciones que seguirán cantándose y escuchándose aunque su autor calle. En su última noche madrileña faltaron algunas míticas, cómo no hacerlo cuando se maneja un repertorio tan amplio, pero las que sonaron tocaron la fibra de los 12.000 asistentes a la cita.

Ruleta rusa de clásicos

"Mis canciones han crecido y yo con ellas, y han conseguido de un modo misterioso colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo esto os lo tengo que agradecer a vosotros", confesaba Sabina, de 76 años, desde su banqueta. Así, desde la inaugural 'Yo me bajo en Atocha', fueron cayendo 'Lo niego todo', 'Calle melancolía', '19 días y 500 noches', 'Más de cien mentiras', 'Por el bulevar de los sueños rotos', 'Y sin embargo', 'Y nos dieron las diez'..., pero solo una podía poner el punto y final a a toda una trayectoria.

Podría haber sido alguna de las varias canciones de despedida crepuscular que ha ido entonando en los últimos años - 'Un último vals', 'Contra todo pronóstico' o 'Sintiéndolo mucho'-, pero la elegida para ser la última canción interpretada en directo por Sabina fue uno de sus grandes clásicos tempranos, uno de los temas más icónicos y populares de su repertorio: 'Princesa'. Algo así como el 'Like a Rolling Stone' de Sabina, reflejando el desencanto del artista ante la autodestrucción de una mujer que una vez fue deseada y admirada. Al parecer, se inspiró en una relación que mantuvo con una joven inglesa llamada Arianne Sved y la letra dice así:

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre la cirrosis

Y la sobredosis

Andas siempre, muñeca.

Con tu sucia camisa

Y, en lugar de sonrisa,

Una especie de mueca.

¿cómo no imaginarte,

Cómo no recordarte

Hace apenas dos años?

Cuando eras la princesa

De la boca de fresa,

Cuando tenías aún esa forma

De hacerme daño.

Ahora es demasiado tarde, princesa.

Búscate otro perro que te ladre, princesa.

Maldito sea el gurú

Que levantó entre tú

Y yo un silencio oscuro,

Del que ya sólo sales

Para decirme, vale,

Déjame veinte duros.

Ya no te tengo miedo

Nena, pero no puedo

Seguirte en tu viaje.

Cúantas veces hubiera dado la vida entera

Porque tú me pidieras

Llevarte el equipaje.

Ahora es demasiado tarde, princesa...

Tú que sembraste en todas

Las islas de la moda

Las flores de tu gracia,

¿cómo no ibas a verte

Envuelta en una muerte

Con asalto a farmacia?

¿con qué ley condenarte

Si somos juez y parte

Todos de tus andanzas?

Sigue con tus movidas,

Pero no pidas

Que me pase la vida

Pagándote fianzas.

Ahora es demasiado tarde, princesa

Búscate otro perro que te ladre, princesa

La canción que más ha tocado en directo

Elegir 'Princesa' para cerrar toda una trayectoria no puede interpretarse más que como un regalo para su público. Lanzada originalmente en 1985 como cara B del sencillo 'Whisky Sin Soda' y popularizada en el álbum en directo de 1986 'Joaquín Sabina y Viceversa', se trata de la canción que el jienense ha tocado más veces en concierto a lo largo de su carrera. Despedirse con ese broche de oro sólo confirma que algunos artistas nunca se marchan del todo; siguen viviendo para siempre en sus canciones.