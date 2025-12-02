'El canto de las manos' describe las adversidades de tres artistas que consiguen lo imposible

¿Se puede dirigir una ópera como 'Fidelio' con artistas sordos? Sí y además de la mano de uno de los mejores directores de orquesta del mundo, Gustavo Dudamel. Esta maravilla la ha grabado su mujer, María Valverde, en el documental 'El canto de las manos', donde se describen las adversidades de tres artistas que, con tesón y mucho trabajo, consiguen lo imposible, según informa Susana Ramos.

Qué pensaría Ludwig van Beethoven si levantara la cabeza. “Yo creo que estaría muy orgulloso", confiesa María Valverde. "Primero pensaría que estamos locos”, piensa Gustavo Dudamel. Porque Beethoven se estaba quedando sordo cuando compuso su única ópera y ahora son personas sordas las que cantan con las manos.

"Fue una necesidad mía vital de poder entender esta historia", reconoce Valverde

"La música es energía también y se siente, es vibración", sostiene Dudamel. "El poder que tiene la música también para las personas sordas del que imaginamos", afirma la actriz. ¿Y cómo? "Pues en este caso a un grupo de personas en Venezuela realmente les salva la vida", añade ella.

Dudamel les dirige pero es María Valverde quien lleva la batuta en el documental: "Fue una necesidad mía vital de poder entender esta historia a través de tres personajes". Tres miembros de 'El Coro de Manos Blancas': Jennifer, que creció aislada por una familia que nunca aprendió lenguaje de signos; Gabriel, cuestionado en su nuevo rol de padre y José. El mejor homenaje que Beethoven podría soñar.