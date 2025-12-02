Mediaset ha sorprendido este año con un cambio de escenario para las tradicionales campanadas

Mediaset España despedirá el año desde la estación de Aramón Formigal-Panticosa y su icónico après-ski Marchica en su retransmisión de Campanadas

Estas campanadas se van a vivir de forma diferente, y es que la presentadora Sandra Barneda y el influencer Xuso Jones este año van a dar la bienvenida al 2026 desde las alturas, una noticia que ha pillado por sorpresa, pero que también ellos defienden, "las uvas las vamos a dar en la nieve. ¿Qué os parece? Apuntaros" , el influencer tampoco se queda atras con esta nueva idea de la cadena, "va a ser una noche mágica, con muchas sorpresas".

Mediaset ha sorprendido este año con un cambio de escenario para las tradicionales campanadas, en lugar del reloj de la Puerta del Sol en Madrid, la cadena ha decidido trasladarse a la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés, sin resistirse a la tentación que ofrece un paisaje invernal, que pega más con estas fechas de Navidad.

Con este cambio, Mediaset busca conectar con esa infancia nuestra, con ese recuerdo de las Navidades blancas. Y es que el momento no puede ser más oportuno, aprovechando que está cayendo ahora mismo, porque está nevando.

La idea, desde luego, les parece excelente a los vecinos de la zona: “Estamos muy agradecidos a que Mediaset este año haya querido que las campanadas, para darle la bienvenida al año 2026, sean en el Pirineo aragonés”, comentan ilusionados con la visibilidad que esto va a dar para el turismo en la zona de montaña este año.

El cambio de año este 2025-2026 promete venir con nieve, montaña… y mucha televisión.