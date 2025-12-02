Álex Aragonés 02 DIC 2025 - 06:50h.

Cuarenta mujeres han confeccionado el árbol a partir de 1.500 cuadrados de ganchillo y mide diez metros de altura

En marcha 'Barcelona Christmas Tour', la ruta nocturna en autobús para disfrutar del ambiente navideño sobre ruedas

Compartir







TarragonaCon la llegada de la Navidad, los municipios españoles adornan sus calles para la ocasión con todo tipo de iluminación que, en el caso de Salou cuenta con el árbol de ganchillo más alto de Cataluña que ya brilla en Tarragona.

El consistorio de la localidad catalana llevó a cabo este sábado el encendido de luces de su árbol gigante, que con sus diez metros de altura se convierte en el más grande de Cataluña. Una obra que atrae la atención del público en la plaza Bonet y que es el resultado de la labor de cuarenta mujeres que han confeccionado el árbol a partir de 1.500 cuadrados de ganchillo.

"Desde las últimas Navidades han trabajado sin pausa, convirtiendo horas de dedicación, paciencia y creatividad en una pieza única que ha dejado al público boquiabierto al verla encenderse por primera vez", ha explicado el Ayuntamiento de Salou sobre un árbol que para el alcalde de la localidad catalana, Pere Granados, es "mucho más que una decoración de Navidad".

"Con sus manos han creado una obra que nos representa"

"Es un símbolo de comunidad, de esfuerzo y de identidad local. Hoy Salou escribe una página especial gracias al talento y al compromiso de las mujeres de nuestro municipio, que con sus manos han creado una obra que nos representa y nos une", ha añadido Granadores, quien también ha remarcado el valor social, cultural y sostenible del proyecto.

PUEDE INTERESARTE La Navidad en el puerto de Barcelona: las golondrinas harán rutas nocturnas por primera vez en 137 años

De hecho, toda la lana utilizada es reciclada y la edición de este año incorpora elementos cargados de significado, como una bandera de Salou completamente tejida a ganchillo, que refuerza el sentimiento de pertenencia, y varios cuadrados elaborados con los colores de la bandera LGTBIQ+ y Palestina, en un gesto de solidaridad con la diversidad, la paz y los Derechos Humanos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, la presidenta del Grupo de Mujeres de Salou, Silvia Rovira, ha explicado que este árbol "es el resultado de un año de trabajo, pero sobre todo es fruto de una gran amistad, de muchas horas compartidas y de la ilusión de aportar algo bonito a nuestro pueblo. Hemos hecho historia y estamos muy orgullosas de llevar el nombre de Salou más arriba que nunca".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante el día del encendido, se realizaron talleres infantiles, actividades familiares y una chocolatada popular que hizo las delicias de los más pequeños, convirtiendo la plaza Bonet en un espacio de convivencia y celebración. Sin embargo, por la tarde llegó el encendido del árbol de ganchillo, que marca el inicio de una Navidad "con alma propia, profundamente arraigada al sentimiento comunitario y a la creatividad de las mujeres de Salou, que con su trabajo han creado un símbolo que va mucho más allá de las fiestas".