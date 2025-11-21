Álex Aragonés 21 NOV 2025 - 04:00h.

La campaña navideña de Badalona cuenta este año con un presupuesto global de cerca de 2,5 millones de euros

Barcelona"Badalona volverá a situarse este 2025 al frente de las celebraciones navideñas de España". Así celebra el consistorio de la localidad catalana la llegada de una época del año marcada por la disputa con Vigo por ser el lugar con mayor espectacularidad en el encendido de luces navideñas.

En el municipio gobernado por Xavier García Albiol, la gran fiesta empieza este fin de semana con la inauguración del gran árbol de la plaza President Tarradellas, con el pistoletazo de salida a una campaña navideña con la que quieren "consolidarse" como referente a través de nuevas propuestas como la renovación por completo de la Cabalgata de Reyes Magos.

"El Ayuntamiento de Badalona continúa con su apuesta por convertir Navidad en un momento central del calendario, fomentando el orgullo de ciudad entre los vecinos, la cultura y el comercio local", explicó la primera teniente de alcaldía, Cristina Agüera. Para ello, la iluminación será uno de los grandes pilares de estas Navidades, con más de un millón de luces LED repartidas por toda la ciudad y un incremento de calles iluminadas.

El encendido de luces

El gran pistoletazo de salida será el viernes a las 18:00 horas con el encendido de las luces de toda la ciudad y se iluminará el árbol de 15 metros de la plaza de la Vila, así como toda la decoración de alrededor: "El espectáculo 'La Melodía Mágica de la Navidad', con música y danza aérea, convertirá esta plaza en el escenario de la primera gran celebración de estas Navidades":

A la vez, la plaza acogerá el belén tradicional, que este año tendrá como tema central el Milenario de Montserrat. Los belenistas badaloneses han recreado la montaña y varios espacios emblemáticos en un belén monumental que se inaugurará el 13 de diciembre, coincidiendo con la Muestra de Belenes.

Inauguración del gran árbol

Otro de los grandes atractivos de la campaña volverá a ser el árbol de Navidad de la plaza President Tarradellas: "Con más de 100.000 luces LED, es un espectacular árbol que ofrece también un espectáculo de luz y música". El encendido oficial tendrá lugar el sábado a las 19.00 horas, en una fiesta diseñada para la ocasión que contará con un montaje de gran formato que integra música, circo, acrobacias, cama elástica, trapecio y danza aérea.

Alrededor del árbol se convertirá en un espacio de dinamización con la Feria Gastronómica de Navidad, junto a talleres infantiles y un espacio donde habrá una pista de hielo de la feria, una de las actividades más populares entre las familias.

La renovación de la Cabalgata de Reyes Magos

La Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero llegará "completamente" renovada. A través del lema 'El sueño que nos guía', la propuesta incluye nuevas carrozas, escenografías, personajes y una renovada banda sonora. El Patge Llaminer, la Patgessa Nessa y los Polaris serán los nuevos personajes, guardianes de los deseos, y se darán a conocer en un espectáculo previo que visitará tres puntos de la ciudad los días 11, 12 y 13 de diciembre.

"El objetivo es ampliar la experiencia navideña y acercar el mundo mágico de la Cabalgata a las familias antes de la gran noche", ha explicado el consistorio sobre una campaña navideña que este año cuenta con un presupuesto global de cerca de 2,5 millones de euros. Una programación con la que esperan "generar ilusión, cohesión y orgullo entre los vecinos, a la vez que impulsar el comercio local y sitúar a la ciudad en el mapa".