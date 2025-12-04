Yolanda Benítez 04 DIC 2025 - 22:32h.

Las cuatro décadas del NO-DO, el noticiario que retrató España desde mediados de los años 40 hasta los 80 serán ahora de dominio público. La memoria visual de varias generaciones podrán consultarse en la web de la Filmoteca Española y todo para quien quiera mirar con otros ojos parte de nuestro pasado.

Además, la Filmoteca ha inaugurado 'NO-DO. El mundo de ayer', una exposición gratuita para ver propaganda. El NO-DO se colaba ante un público cautivo que contemplaba desde esa ventana única un material tan fascinante como sesgado, con un claro protagonista de todas las temporadas del noticiario.1.200 apariciones de un total de 4.000, sin contar las alusiones de palabra.

Los trabajadores la llamaban el galán del NODO y Jaime era uno de ellos, ese joven detrás de la claqueta. "La primera claqueta que puse a Franco. Fue cuando yo tenía 19 años". cuenta Jaime Moreno, reportero y director de NO-DO Eran los intrépidos reporteros del NODO. "Todo el mundo quería hablar contigo. Todo el mundo quería preguntarte", cuenta.

La otra omnipresencia, la voz inconfundible de los locutores. Masculina, por supuesto. Un viaje al pasado en el que incluso podemos convertirnos en locutores del NODO y anunciar el fin de la Segunda Guerra Mundial, tal y como se anunció aquel día. Un imaginario social que, si no fuera por lo manipulador que fue, a-un hoy tiene su gracia.