Woody Allen nos enseñó en sus películas cada rincón de Nueva York. Después dio el salto y eligió como decorado de sus creaciones distintos lugares del mundo. Esta es una manera de financiar sus películas de alguna manera y al mismo tiempo también de dar publicidad a las ciudades. La próxima en incorporarse a esa lista será Madrid. Informa en el vídeo Rocío González.

No llegará hasta el año que viene, pero aquí ya hay quien lo espera con los brazos abiertos. De hecho, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid patrocinarán la película. Será la número 51 de su carrera con medio millón de euros cada uno.

El título deberá incluir el nombre de la capital y al menos un 15% de las escenas se rodarán en exterior en lugares característicos de la región para fomentar aún más el turismo. Se espera que el rodaje genere unos 1.200 puestos de trabajo directo. Poco más se sabe hasta ahora, solo que Allen lleva años convirtiendo las ciudades en postales de cine. Ya lo hizo en Barcelona con esa comedia de líos amorosos con las que Penélope Cruz ganó su único Óscar y que también rodó en Asturias. Ha rodado en Londres, París o Roma.

La película del director estadounidense Woody Allen que rodará en la Comunidad de Madrid será una comedia contemporánea que reflejará de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita madrileño. Tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado, en el título de la cinta aparecerá la palabra Madrid. La película, que se estrenará en todo el mundo, también será presentada en un festival internacional y se preestrenará en tres ciudades internacionales.

Un gran impulso para el turismo

El Ejecutivo regional patrocinará el filme con el objetivo de fomentar el turismo cinematográfico, promoviendo nuevos flujos de visitantes interesados en recorrer las localizaciones que puedan aparecer en la película, y para afianzar Madrid como un destino deseado a nivel internacional. "Para contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita", ha señalado.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes han defendido que la promoción turística a través del cine ha sido a lo largo de la historia "una herramienta muy eficaz para reforzar la imagen de un destino". Han subrayado que las películas de Woody Allen "destacan por el papel protagonista que otorgan al lugar donde transcurre la acción, lo que convierte sus proyectos en un vehículo especialmente valioso para proyectar la identidad de una ciudad o una región".

El contrato para la producción del largometraje, denominada provisionalmente 'WASP 2026', tiene un valor de 1,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de duración de 26 meses, según la documentación consultada por Europa Press. El ganador de cuatros Oscar, tres como mejor guion --'Annie Hall', 'Hannah y sus hermanas' y 'Medianoche en París'-- y uno como mejor director --'Annie Hall'--, volverá así a ponerse detrás de las cámaras tras su último trabajo, 'Golpe de suerte' ('Coup de chance', 2023), con Lou de Laâge y Melvil Poupaud como protagonistas y estrenada en el Festival de Venecia.