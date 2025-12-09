La esperada gira de la cantante empieza en marzo de 2026 y reserva ocho 'conciertazos' entre Madrid y Barcelona

Rosalía colapsa la preventa de las entradas para su 'LUX Tour' en España

La nueva gira de Rosalía, –‘LUX Tour’–, ha desatado nuevamente la ilusión de todos los fans por ver a la artista catalana en vivo y en directo. Con espectáculos tanto en Europa como en Norteamérica y Latinoamérica, a lo largo de 2026 ha reservado además ocho fechas entre Madrid y Barcelona para hacer las delicias de sus seguidores en España. En pleno furor por su último trabajo, la búsqueda de entradas y la posterior reventa se disparan, razón por la cual es fundamental una vez más conocer los cauces para adquirirlas de forma fiable y evitando estafas.

El llamado ‘LUX Tour 2026’ arrancará el 16 de marzo, siendo Lyon, en Francia, el primer destino de la de Sant Esteve Sesrovires. Las entradas, en lo que se espera que sea nuevamente una oleada de solicitudes y toda una lucha por conseguir ver a la cantante, están disponibles y a la venta a partir de este jueves 11 de diciembre, pero la preventa ya ha arrancado desde este mismo martes 9 de diciembre y, de hecho, ha propiciado que las entradas hayan ‘volado’ en cuestión de minutos.

Las entradas para el ‘LUX Tour 2026’ de Rosalía: cómo adquirirlas de forma fiable

Para la preventa de este martes la gira ‘LUX Tour’ ofrecía dos opciones: ser cliente de Santander Music, como usuario del banco, y a través de Artist Presale, previo registro, ya cerrado, en la web de Rosalía. Distribuido escalonadamente con una primera venta a las 10 y otra a las 11, el resultado ha sido el esperado: las entradas se han comprado en un visto y no visto, con muchos usuarios resignados al comprobar que, después hacer una interminable cola virtual, sus opciones se habían agotado, viéndose así abocados a la venta general del 11 de diciembre.

Esta última seguirá el mismo formato: la venta será escalonada, con los distintos conciertos apareciendo poco a poco. Se podrán comprar cuatro entradas por usuario y, para ello, lo primordial para evitar sustos e incidentes es hacerlo a través de los canales oficiales previstos para la ocasión: Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés.

Disponibles desde las 10:00 horas (hora española), nuevamente se espera toda una ‘batalla’ virtual por conseguir estar en uno de sus espectáculos. Por eso, también es fundamental tener todo preparado para el momento, siguiendo el mismo ritual que procede siempre en estos casos con artistas de renombre como Rosalía: tener la tarjeta de crédito y el móvil preparado; conectarse con antelación y contar con plan B (o C y D…) por si algo falla, y, como siempre, armarse de paciencia porque es habitual que la demanda sea tal que sature los servicios de las plataformas de venta, pese a todos los esfuerzos técnicos que se dedican a que no suceda.

Cómo evitar estafas en la reventa

Si pese a la preventa y la fecha de venta oficial no se han conseguido entradas, la reventa es el siguiente paso que siguen todos aquellos que, pese a todo, no renuncian a su afán de ver a la cantante. Por eso, de esa urgencia y esa necesidad de algunos consumidores de intentarlo todo por estar junto a ella en uno de sus conciertos, surgen también oportunidades para estafadores y ciberdelincuentes, conscientes de que todo ello puede derivar en que lo compradores asuman más riesgos que de costumbre.

Aprovechando esa urgencia, es habitual que muchos delincuentes hagan de los conciertos su nicho idóneo para embolsarse de forma fraudulenta una gran cantidad de dinero. Todo ello sin dar lo que prometen.

Proliferando especialmente en las redes sociales, el consejo frente a ellos es siempre el mismo: las entradas se tienen que comprar por cauces legales y en páginas oficiales. Hacerlo de otra forma habitualmente implica problemas y, como en todo en Internet, la prevención ha de ser lo primero a aplicar.

De comprar una entrada por reventa, la propia Ticketmaster, una de las plataformas de venta oficial, ofrece una posibilidad fiable a través de su sistema Fan-to-Fan.

De igual modo, y ante la problemática que representan estos procesos, también han surgido distintos servicios orientados a esta casuística, como StubHub o TicketSwap, que buscan aportar garantías en la compra.

Frente a ello, se llama por enésima vez a evitar conductas de compra como:

Comprar a desconocidos y realizar pagos por adelantado en redes o grupos de aplicaciones de mensajería

Comprar mediante métodos de pago no seguros, con transferencias sin garantía

Comprar sin verificar la autenticidad, sin confirmación de la compra original de la entrada y sin verificar que sea transferible a la cuenta de la app oficial

Comprar a vendedores que piden transferencias directas o Bizum sin pasar por una plataforma

Las fechas de los conciertos de Rosalía

Rosalía arrancará su 'Lux Tour 2026' el 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon, tras lo cual pasará por otras grandes urbes europeas, como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Después, viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland.

Igualmente, dará un concierto en Toronto y será después cuando vaya a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

En España sus ocho conciertos serán en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril, mientras en el Palau Sant Jordi de Barcelona serán el 13, 15, 17 y 18 de abril.

La lista completa de encuentros es la siguiente: