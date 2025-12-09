Claudia Barraso 09 DIC 2025 - 16:32h.

Un hombre de 40 años ha sido detenido tras empujar a una mujer de 80 años. Losa hechos han tenido lugar en la línea uno del Metro de Madrid, concretamente en la estación de Sol. El detenido, es un hombre de origen magrebí que fue reducido por los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de otros testigos.

La mujer estaba en la estación cuando sufrió una brutal paliza por parte del hombre. Recibió un primer empujón por el que se golpeó con un tren que se encontraba en el andén y acabó tirada en el suelo. El agresor siguió golpeándola, dándole patadas en la cabeza e incluso saltando sobre ella. Fue reducido por las personas que se encontraban en el andén y que pudieron poner a la víctima a salvo.

El agresor podía tener problemas mentales y cuenta con múltiples antecedentes. La anciana tuvo que ser ingresada en el Hospital Clínico en estado crítico. El hombre fue detenido por los agentes de la Policía Nacional, según han confirmado desde el medio ‘Telemadrid’.

Fue ingresada en estado crítico

Del estado de la mujer no han confirmado nada más, pero fue ingresada de urgencia después de haber recibido los golpes y patadas por todo el cuerpo. Tampoco han trascendido los motivos y causas por las que surgió la agresión. Las autoridades solo han confirmado que el agresor tiene numerosos antecedentes y la probabilidad de que el detenido pueda sufrir algún problema mental.